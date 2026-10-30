Estalló la guerra de pilotos con Fernando Alonso en la Fórmula 1: "Espero que no nos crucemos en pista"

Una guerra inesperada surgió en la Fórmula 1, luego de polémicas declaraciones que hizo Fernando Alonso tras el GP de Estados Unidos. Quiénes fueron y por qué el GP de México promete polémica.

La Fórmula 1 presencia una guerra fuerte entre los pilotos en la previa al Gran Premio de México : seis corredores estallaron contra Fernando Alonso , de Aston Martin , por polémicas declaraciones en el que cuestionó el nivel de conducción mostrado por sus colegas. "Creo que la calidad de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy baja”, había declarado tras el Gran Premio disputado en Austin, donde tuvo un incidente con Alex Albon (Williams).

Esa declaración hizo que todo vuele por los aires previo al Gran Premio de México, que tiene el cronograma definido. Charles Leclerc, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz no optaron por la paz y lo cruzaron con dureza.

Previo al GP de México , aceleró y declaró alimentando la polémica: “No soy específico sobre el número, pero todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron afectados por ese comentario. Eso te lo dice todo”.

“Albon se olvidó de que la curva 11 estaba ahí y tenía que doblar a la izquierda”, dijo sobre el toque.

Sumado a las declaraciones mencionadas anteriormente, el piloto había hecho declaraciones sobre el toque que tuvieron en la primera vuelta en EEUU, cuando Albon quiso sobrepasarlo en la curva 11. Ese toque le generó un daño que lo relegó en la grilla.

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Sobre el incidente, recordó: “Sigo pensando lo mismo. Fue un error que no hacía falta. Todavía me cuesta entender qué oportunidad vio Alex en ese momento”, afirmó.

Sin embargo, no limitó estas declaraciones solo a lo que ocurrió en Estados Unidos: “No es solo Austin. Por desgracia, estuve en esa parte de la carrera durante toda la temporada y veo cosas desde el auto que no puedo evitar”.

“No siento que todos los incidentes en la primera vuelta, todos los toques y todos los alerones delanteros que salen volando sean necesarios”, dijo y agregó: “Creo que se trata simplemente de un nivel de pilotaje muy bajo y de falta de talento. Cuando cometes errores repetidos durante toda la temporada, tienes accidentes y el 50% de tu carrera se decide en la primera vuelta, si yo fuera el director del equipo no estaría contento, pero si ellos están contentos, me parece bien”.

Fuerte declaración de Albon: "Espero que no nos crucemos en pista este fin de semana”

Alex Albon, fue uno de los pilotos que lo cruzó en la prensa oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). “Le tengo un enorme respeto a Fernando. Es un gran piloto y alguien a quien admiré mucho de chico”, dijo y trató de minimizar las declaraciones post carrera: “Los comentarios posteriores a una carrera siempre llegan un poco en caliente, así que hay que tomarlos con cierta cautela”.

En su relato, habló sobre el episodio que desató el escándalo. “Pensé que fue una buena batalla. Tuvimos una buena pelea, así que claramente él no pensó lo mismo”, dijo y agregó: “Incluso el incidente en sí, pensé que fue bastante 50-50 por la ubicación de los autos en la pista”.

“También voy a mantener lo que dije. Obviamente no es agradable escuchar esos comentarios cuando compites contra alguien a quien admirabas, pero no estoy de acuerdo. Es así de simple”, agregó.

Por otra parte, contrapuso la opinión de Alonso: “Creo que el nivel es fuerte de arriba abajo. Hace 10 o 15 años, la mitad trasera de la parrilla no era como es ahora. Ya no tenemos pilotos de pago”.

Para cerrar, lanzó una frase que incendió la polémica: “Espero que no nos crucemos en pista este fin de semana”

Las declaraciones de los otros pilotos que apuntaron cruzaron a Alonso

Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, también cruzó al piloto español: "Creo que el nivel es muy alto, muy, muy alto”, aseguró.

Luego, agregó: “Alex estaba ahí arriba y, de hecho, era un piloto al que admiraba. Siempre estaba una o dos categorías por encima de mí, pero era excepcional”. Por otra parte, reflejó que las diferencias se generan por los monoplazas: “Estoy seguro de que el nivel de la parrilla es súper alto, ya sea atrás, en el medio o adelante. Lo único que cambia es el auto que conducimos, pero el estándar es muy alto”.

Por su parte, Sergio Checo Pérez contextualizó: “En caliente todos decimos cosas que no queremos decir o que no sentimos”. A su vez, dijo: “El nivel atrás es tan alto como adelante. Si intercambiáramos autos con los de adelante, tendríamos resultados muy similares, o al revés”.

Para cerrar, Checo afirmó: “En Fórmula 1 uno es tan bueno como su auto y su equipo. Cuando mirás los nombres que están atrás, el nivel es realmente alto”.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, también se sumó a la ola que contradijeron a Fernando Alonso. “El nivel de la grilla probablemente sea uno de los más altos con todos los pilotos que tenemos ahora. Cuando llegué, vi enfoques de manejo más alocados que los que veo hoy”.

Oliver Bearman, piloto de Haas, analizó el incidente debido al riesgo que implica ir a buscar un resultado: “Es una conclusión un poco dura, coincido con Pierre en que el nivel de esta parrilla es muy alto”, dijo.

“A veces tenés que ser muy oportunista, y eso puede terminar en un desastre, como nos pasó a Pierre y a mí la semana pasada”, sumó. Además dejó en claro que “no es una cuestión de calidad”, sino que es producto del interés y necesidad de avanzar en el clasificador.

El propio compañero de Albon, Carlos Sainz, lo respaldó. “En la parte de atrás hay mucho más aire sucio y un efecto acordeón mayor. Hay más ocasiones en las que tres o cuatro autos llegan en paralelo a una curva, y las posibilidades de un incidente son más altas”, dijo, otorgándole cierta responsabilidad al contexto en el que tienen que manejar.

“Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que está el mayor nivel de talento, es este. No puedo pensar en nadie que no esté a la altura de la Fórmula 1”.