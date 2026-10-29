El duro comunicado de la Liga Profesional contra River por bajarse de la conferencia del superclásico

El Millonario se negó a enviar al capitán del equipo para dialogar con la prensa en conjunto con un futbolista de Boca.

River anunció a tan solo 24 hs para su realización, que no iba a enviar un futbolista para la habitual conferencia de prensa que organiza la Liga Profesional en la previa del superclásico . Aunque estaba previsto que los dos capitanes asistirían, el Millonario se bajó y recibió una dura respuesta de la organización.

A través de un comunicado de la Liga Profesional, titulado "River se bajó de la conferencia", las autoridades dejaron en claro que el evento previsto para este viernes 30 de octubre debió ser cancelado por la acción del Millonario. En el mismo, ya estaba confirmado que Leandro Paredes asistiría en representación de Boca antes del superclásico en La Bombonera, que se jugará el domingo .

RIVER NO VA A LA CONFERENCIA Informa @maxigrillo que la dirigencia del Millonario decidió NO enviar ningún representante a la conferencia de prensa que organiza AFA en la previa del Superclásico. Por su parte, BOCA ya confirmó asistencia y LEANDRO PAREDES será… pic.twitter.com/JFcHTQCCyH

"Lamentablemente, los hinchas no podrán disfrutar de la habitual conferencia previa a los Superclásicos", aclararon en el copete. Por otro lado, profundizaron: "El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual Conferencia LPF previo al Boca - River, a menos de 24 horas para su desarrollo".

A su vez, desde la Liga Profesional señalaron: "Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento". Por otro lado, indicaron que el evento "se realiza hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones".

Luego de un extenso descargo en el que evidencian disconformidad por la decisión de River, la Liga Profesional informó que en el evento hay "compromisos comerciales" que involucran a ambos clubes. Y también destacó que se propuso que hablen los técnicos Leonardo Ponzio y Rodolfo Arruabarrena, en vez de dos futbolistas. Sin embargo, el Millonario no habría decidido sobre ese ítem y se avanzó con la convocatoria a los capitanes.

#RIVER | La Liga Profesional de Fútbol emitió un duro comunicado contra la medida de River y suspendió la conferencia de prensa prevista para este viernes con jugadores de ambos equipos. pic.twitter.com/J2Bh7pi3oj — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) October 29, 2026

Por último, el comunicado emitido desde AFA termina con una dura sentencia: "La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ´rivales, no enemigos´".

Las dudas de Ponzio para el superclásico

Leonardo Ponzio, busca rearmar la zona central del mediocampo para visitar a Boca, con Aníbal Moreno casi descartado por lesión, y la principal alternativa para ocupar ese rol es Lucas Silva, de 19 años y con solo nueve partidos en Primera División. Entre los escenarios evaluados se contempla sumar un volante más para brindarle contención al juvenil, prescindiendo de un hombre de ataque como Tomás Galván.

Aníbal Moreno tiene un pie afuera del Superclásico: hoy volvió a entrenarse de manera diferenciada y quedan solamente dos prácticas.



Lucas Silva jugó para los titulares en el ensayo de fútbol en el Monumental.



@GustavoYarroch pic.twitter.com/xVze56QTFM — (@maxpugliese92) October 29, 2026

Las variantes incluyen el ingreso de Lautaro Pereyra, o la inclusión de Lautaro Rivero para formar una línea de tres zagueros o el adelantamiento de Marcos Acuña al mediocampo. Respecto al Huevo, quien superó un traumatismo en el empeine del pie izquierdo sufrido ante Sarmiento, disputa el puesto en el lateral izquierdo con Francisco Ortega.

En el plano ofensivo, Sebastián Driussi ya se entrena con normalidad tras superar sus molestias físicas, aunque disputa la titularidad con Lucas Beltrán. En la defensa, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel retornarían a la alineación titular.