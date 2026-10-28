Superclásico: una baja en River y la duda de Arruabarrena en Boca

El Xeneize y el Millonario se enfrentarán el próximo domingo desde las 15:00 en La Bombonera, en un duelo clave para ambos equipos.

El mediocampista Aníbal Moreno continúa sin poder entrenarse con normalidad y a la par de sus compañeros, por lo que sigue en duda para la disputa del próximo Superclásico , en el que River visitará a Boca.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el volante de 27 años t odavía no fue confirmado como baja ya que no sufrió una ruptura muscular en el triunfo de su equipo ante Racing, aunque sigue sin superar una contractura en el gemelo derecho.

River visita al “Xeneize” en la Bombonera este domingo primero de noviembre desde las 15:00 , en un clásico que podría asegurar su futuro en los playoffs y acercarlo a la próxima Copa Libertadores.

En un buen momento en cuanto a los resultados del ciclo de Leonardo Ponzio, con seis triunfos en sus ocho partidos y de regreso en la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, River jugará un Superclásico cargado de condimentos, en el que podría tener la ausencia de Aníbal Moreno.

El mediocampista, que fue titular casi siempre que estuvo disponible físicamente, aunque ya tuvo su tercera lesión en lo que va del semestre, viene de pedir el cambio a los 14 minutos de la primera parte en el último triunfo ante Racing.

Tras los estudios realizados en los últimos días, se descartó una ruptura muscular y se confirmó que no se trata de nada más que una contractura, por lo que el futbolista está siendo puesto a prueba en cada entrenamiento, aunque aún no logró practicar a la par de sus compañeros.

Además, el mediocampista central Fausto Vera también se encuentra lesionado, al haber sufrido un desgarro en el encuentro ante Belgrano por la decimotercera fecha, por lo que Ponzio analiza utilizar al juvenil Lucas Silva o improvisar con un cambio de esquema.

Por su lado, el lateral Marcos Acuña se recuperó de un traumatismo en el empeine izquierdo sufrido en el duelo ante Sarmiento, que lo había mantenido alejado de las canchas en los dos últimos encuentros, por lo que podría volver sin problemas para el encuentro ante Boca.

La duda de Arruabarrena en Boca

Boca se entrenó con la nueva pelota del fútbol argentino en Ezeiza, pensando en el Superclásico, en el que su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, tiene dudas sobre la dupla de ataque que saldrá este domingo a la cancha desde el arranque ante River en la Bombonera.

El "Vasco" tiene casi todo listo de cara a su primer enfrentamiento con su clásico rival luego de más de 10 años, pero la gran duda está en quién acompañará al delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Si bien en los últimos partidos quien ocupó ese lugar fue Leonel Flores, el juvenil podría salir del once tras mostrar un rendimiento inferior al que tenía acostumbrado al entrenador.

Arruabarrena analiza las posibles alternativas, que incluyen al colombiano Sebastián Villa, quien viene teniendo buenos ingresos desde el banco, como contra Independiente, partido en el que asistió a "Jagger" Herrera para que convirtiera el tanto de la victoria. La otra opción sería Alan Velasco, que hizo lo propio con buenos rendimientos, aunque como titular en Avellaneda.

Leonel Flores marcó un golazo en la victoria de Boca.

Ambos aprovecharon los minutos que les brindó el entrenador, quien fue variando la dupla atacante tanto en la Copa Sudamericana como en el fútbol local, en el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

A días del Superclásico ante River, Boca se entrenó en el predio de Ezeiza con la nueva pelota que debutará este domingo, desde las 15:00, en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", en el partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro será clave para ambos equipos, que necesitan ganar para alcanzar sus respectivos objetivos, ya que se disputará en un momento definitorio del campeonato, en el que el "Xeneize" está primero en la tabla anual junto con Argentinos Juniors e irá por un nuevo triunfo que le permita quedar cada vez más cerca del título de campeón de Liga.

El "Millonario", por su parte, se acomodó en puestos de clasificación para los playoffs en el Torneo Clausura y mantiene una mínima chance de pelear incluso por el título de campeón de Liga, aunque depende de un verdadero milagro por la cantidad de resultados que se deben dar a su favor.