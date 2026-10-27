Cómo es la nueva pelota que se estrenará el domingo en el Superclásico.

La AFA dio a conocer la pelota especial con la que se jugará el Boca-River de este fin de semana.

Se viene una nueva edición del Superclásico entre Boca y River y esta vez tendrá un detalle especial: se jugará con una pelota nueva, diseñada exclusivamente para partidos seleccionados. La AFA anunció que la Argentum Gambeta Derbi será la encargada de rodar este domingo en La Bombonera, en un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del país.

El nombre elegido para esta edición remite a uno de los rasgos más representativos del fútbol argentino: la gambeta. La iniciativa busca destacar esa expresión de creatividad, talento e identidad que forma parte de la cultura futbolística local y que marcó a distintas generaciones de jugadores.

En cuanto a su estética, la pelota combina gráficos inspirados en la histórica Tango con laureles que evocan la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986. También incorpora el número 10, un símbolo asociado a los grandes referentes que protagonizaron las tres conquistas mundialistas de la Albiceleste.

La Argentum Gambeta Derbi no será utilizada de manera habitual en todas las fechas del campeonato, sino que estará reservada para encuentros puntuales. Después de su estreno en el Boca-River, la idea es que vuelva a aparecer en partidos de especial relevancia, como finales y otras citas destacadas del calendario local. Así, el Superclásico del domingo sumará un elemento distintivo dentro y fuera de la cancha: además de la expectativa habitual que genera el enfrentamiento entre Boca y River, será la primera ocasión en la que se utilice esta pelota especial que rinde homenaje a la identidad del fútbol argentino.

Así se jugaría la Liga Profesional 2027

Ya casi en el epílogo de la temporada 2026 donde aún hay varias definiciones por delante, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) empiezan a delinear lo que será la Liga Profesional de Fútbol en 2027, poniendo principal hincapié en el formato, lo que es el centro de cuestionamientos por parte de los hinchas en cada temporada.

En las últimas horas se conoció que hay una nueva propuesta para cambiar el formato del torneo doméstico para el próximo año. Contempla la participación de 30 equipos y deberá ser analizado por la asociación para tomar definiciones. La propuesta tiene los siguientes puntos clave:

30 equipos

Todos contra todos, con una fecha extra de clásicos o emparejamientos (con esto se termina las zona A y B, pero si se seguirían los torneos Apertura y el Clausura con playoffs)

Fecha 15 se corta: allí los mejores 16 de la tabla pasarán el cuadro definitorio por el título del Apertura. En la fecha 30, utilizarán el mismo método para definir el Clausura.

Sigue vigente el título de campeón para el ganador de la Tabla Anual (sustentado en el ganador jugará contra todos los equipos durante el año)

Posibilidades de que los octavos y cuartos de final sean ida y vuelta.

Resta definición cómo será el formato para definir los descensos.

La idea que tomó fuerza en los últimos días sería tratada con un debate este jueves entre dirigentes de la Primera División, en las oficinas de Puerto Madero. De ese encuentro podría confirmarse o no la implementación de la idea.