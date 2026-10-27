Con 14 años, la neuquina Morena Medinaceli sumó su primer punto WTA

La tenista neuquina dio el golpe en el W15 que se disputa en El Rincón Club de Campo: ingresó al cuadro principal por invitación y eliminó en sets corridos a la sexta preclasificada. Es un nuevo hito para el tenis de la región.

El tenis neuquino tiene un nuevo motivo para celebrar. Ángela Morena Medinaceli Lobos , con apenas 14 años , ganó su primer partido como profesional y consiguió su primer punto WTA en el debut dentro del circuito internacional. Lo hizo en casa, ante el público local y con una actuación que la puso en el centro de la escena del W15 que se disputa en El Rincón Club de Campo .

La joven neuquina recibió una invitación (wildcard) para ingresar al cuadro principal y respondió con un triunfo contundente: derrotó por 6-3 y 6-2 a Marina Bulbarella, sexta preclasificada del torneo , en un resultado que marcó uno de los grandes momentos de la primera jornada de singles.

El logro tiene una dimensión especial. Medinaceli Lobos se convirtió en la cuarta tenista sudamericana nacida en 2011 en conseguir un punto del ranking mundial de la WTA , después de Coura, Tarántola y da Silva . Un paso enorme para una jugadora que empieza a transitar el profesionalismo y que pudo hacerlo frente a su gente.

La neuquina ya tiene un nuevo desafío por delante: en la segunda ronda se enfrentará con Valentina Abril Bruno, quien avanzó tras vencer a Agustina Daniela Duarte por 3-6, 6-3 y 6-2.

Una jornada con presencia neuquina

El W15 también cuenta con otras representantes de la Federación Neuquina de Tenis. María Sofía Madrid Rocca, quien ingresó al cuadro principal con una invitación, cayó ante Ana Victoria Gobbi Monllau, octava preclasificada, por 6-4 y 6-1. Por su parte, Isabel Arabarco perdió frente a Sol Ailin Larraya Guidi por 6-2 y 6-1.

La cuarta representante local, Camila Eluney Kilapi, consiguió su lugar en el cuadro principal luego de superar los dos partidos de la clasificación. Este miércoles tendrá su estreno ante la rusa Alisa Danilova, quinta preclasificada.

Además, la actividad de dobles continuará con participación neuquina. Madrid Rocca sigue en competencia junto a Bulbarella, mientras que Medinaceli Lobos y Arabarco tienen previsto su debut en esa modalidad.

El torneo de El Rincón Club de Campo es el primero de dos W15 consecutivos en Neuquén. La próxima semana, del 2 al 8 de noviembre, el circuito continuará en la Asociación Española, en una nueva oportunidad para que las jugadoras locales compitan ante rivales internacionales.

La presencia de estos certámenes forma parte del crecimiento del tenis neuquino y de la apuesta por acercar competencias de nivel internacional a la provincia. En ese escenario, el triunfo de Medinaceli Lobos sobresale por su edad, por la jerarquía de su rival y, sobre todo, por lo que representa para una carrera que acaba de dar su primer paso profesional.