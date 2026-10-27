Neuquén se convirtió en la ciudad más calurosa del país: ¿Explota el verano?

En la tarde de este martes, la capital neuquina continúa liderando el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional.

Tras semanas de tormentas y lluvias, cambiaron las condiciones meteorológicas en la ciudad de Neuquén y zona de influencia. Los días soleados y el ascenso de las temperaturas fueron los protagonistas de este martes.

Tal es así que, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) informaron que Neuquén se convirtió en la ciudad más calurosa del país. Lo hizo a través del ranking de temperaturas en el que ya desde más temprano la capital provincial lo lideraba.

Según el organismo nacional, a las 16 registraba que la ciudad de mayor temperatura que lideraba el ranking era Neuquén con 27.2 grados centígrados. Como segunda ciudad se encontraba la chaqueña Presidente Roque Sáenz Peña con 26.5 °C; como tercera, Trelew de Chubut marcaba 26,2°C; cuarta estaba la misionera Puerto Iguazú con 25.5°C. Además, en quinto lugar se posicionaba Santiago del Estero capital con 25.3°C.

En el ranking de las 17, el SMN continuaba registrando a la ciudad de Neuquén como la primera de mayor temperatura de todo el país. En esta oportunidad, registró 26.8°C, seguida por la chaqueña Presidente Roque Sáenz Peña con 26.4°C. En tercer lugar quedó La Rioja con 25.4°C; en cuarto lugar, la chubutense Trelew con 25,2°C; y en quinto, la misionera Puerto Iguazú con 24.8°C.

Entre la reposera y el ventilador

El sol con una temperatura cercana a los 30 grados, hizo que algunos neuquinos encendieran el ventilador o bien pusieran la reposera en el auto para ir a pasar unas horas a los balnearios de la ciudad.

Claudio Espinoza

De acuerdo al pronóstico del SMN, la temperatura descenderá a los 25 grados bajo un cielo algo nublado y viento leve del Sudoeste. En tanto que, por la noche se prevé descienda a los 20 grados. Este ascenso de la temperatura constrasta con el tiempo que predominaron las últimas semanas.

Para mañana también estará templado con una máxima que alcanzará los 23 grados por la tarde y la mínima de 13 por la mañana. No se esperan lluvias, pero habrá viento que soplará de leve a moderado.

Claudio Espinoza

Para el jueves y viernes se registrará un ascenso de la temperatura que llegará a los 29 grados con una mínima de 13 grados y viento leve. No se prevén precipitaciones para los próximos días. Será una semana que irá de los días soleados a mayormente nublados, aunque con temperaturas más que primaverables, muy cercanas a los 30 grados. Recién el lunes de la próxima semana se registrará un descenso notable con una máxima que no superará los 19 grados.