Cuti Romero habló sobre su salida en la final del Mundial: "No me dio más el cuerpo"

El zaguero central de la selección argentina reveló la razón por la que tuvo que dejar la cancha en el encuentro ante España.

La final del Mundial 2026 en la que España derrotó a la selección argentina por la mínima ya quedó algo lejos, pero una de las incógnitas que todavía no se habían revelado eran los problemas físicos de los dos centrales del equipo de Lionel Scaloni, Cuti Romero y Lisandro Martínez, que tuvieron que salir por lesión.

El cordobés brindó una entrevista con el canal "Los Edul", que dirigen los reconocidos periodistas Gastón y Esteban Edul, y dio detalles sobre su situación en el partido ante España, con el contexto del agotamiento que tenía el plantel por las semifinales contra Inglaterra .

El Cuti, que fue elegido como nuevo capitán de la albiceleste tras la salida de Lionel Messi, opinó sobre las teorías conspirativas de la final y dio su punto de vista de lo que ocurrió: "En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo".

Sobre sus problemas físicos, que lo dejaron afuera del segundo tiempo de la final, explicó: "Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de aquiles, que hasta el día de hoy lo tengo, y no pude entrenar casi ninguno de los otros días previos a la final. Llegué con lo justo. Jugué con un par de pastillas, infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo".

"Jugué la final infiltrado con un par de pastillas. No me dio más el cuerpo para el segundo tiempo"



'Cuti' Romero contó que tuvo un problema en el tendón de Aquiles después del partido contra Inglaterra y dijo: "Uno siempre quiere estar, salvo que no pueda parar a nadie". pic.twitter.com/QcJXDaubJU — Corta (@somoscorta) October 27, 2026

A pesar de no haber podido entrenar en la previa y de sentir el dolor, el defensor quiso estar presente: "Obviamente ya te da bronca entrar a jugar condicionado a un partido con la importancia de una final del Mundo. Te da un poco de bronca, pero uno siempre quiere estar. No podés decirle que no a una final, salvo que le hagas mal al equipo, que directamente no pueda parar a nadie. Doy un paso al costado y juega otro, pero dentro de todo me sentía para jugar y por eso quise".

Cuti Romero opinó sobre quien debe llevar la diez de la selección

La salida de Messi de la selección luego de más de veinte años dejó un vacío importante, con la gran incógnita de quien debería ser el sucesor de la camiseta número diez, con varios hinchas incluso opinando que no se tendría que seguir usando.

Sin embargo, Romero tiene bien claro que se le daría a Julián Álvarez: "Yo le daría la 10 a Juli, se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya. Lo veo con ese perfil de humildad, familiero, de buen chico".

Cuti Romero habla como capitán de la Selección Argentina en @losedul: “La camiseta número Diez se la daría a Julián Álvarez. pic.twitter.com/McMQEWZrBy — Gastón Edul (@gastonedul) October 27, 2026

Por último, el zaguero central del Atlético de Madrid se refirió al Balón de Oro y se deshizo en elogios con Messi: "Hoy el Balón de Oro es un poco marketing. Se lo darán al que más seguidores tenga en Instagram o al que más sepa hablar. Si vos te sentás y ves un partido de fútbol de Leo no hay comparación".