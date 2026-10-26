Con una máxima prevista de 22°C, familias, amigos y vecinos aprovecharon el buen tiempo para disfrutar del aire libre junto al río Limay.

Salió el sol y los neuquinos coparon el Paseo Costero: las mejores fotos de la tarde.

Después de una jornada con temperaturas agradables, el Paseo Costero de Neuquén volvió a convertirse en uno de los lugares elegidos para disfrutar al aire libre. Familias, parejas y grupos de amigos aprovecharon la tarde para sentarse junto al río Limay , compartir unos mates y disfrutar de una postal que invita a bajar el ritmo.

El sol se hizo protagonista y el espacio público reunió a vecinos que buscaron un momento de descanso entre el verde, los árboles y la tranquilidad de la costa. La escena dejó imágenes de una tarde en la que el buen tiempo fue la excusa perfecta para salir de casa.

Los espacios verdes del Paseo Costero se llenaron de visitantes que eligieron distintos rincones para pasar la tarde. Algunos se instalaron con el mate, otros compartieron un picnic y también hubo quienes aprovecharon para descansar y contemplar el paisaje.

La postal refleja uno de los atractivos de Neuquén: la posibilidad de disfrutar de la naturaleza sin alejarse de la ciudad.

Cómo sigue el tiempo en Neuquén

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), Neuquén capital y el Alto Valle la tendencia para el resto de la semana marca condiciones mayormente despejadas con tardes cada vez más cálidas: el miércoles se mantendrán los 25 ºC de máxima, el jueves la temperatura treparía a 29 ºC en una jornada inestable, y el viernes se espera un leve descenso a 24 ºC. En varios de estos días el viento continuará siendo protagonista, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente hacia el jueves por la noche.

Las fotos de una tarde que invitó a salir

El Paseo Costero volvió a regalar una postal cotidiana de la ciudad: mates, encuentros y momentos de descanso frente al río. Mirá la fotogalería con las imágenes de los vecinos que aprovecharon la tarde para disfrutar del aire libre en Neuquén.

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

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Claudio Espinoza

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