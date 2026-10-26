Policía de Neuquén abrió las inscripciones 2027: cuáles son las tres carreras y qué requisitos piden

La convocatoria incluye las carreras de Agente de Seguridad, Cadete y Penitenciario. Conocé las edades permitidas, la documentación y dónde consultar.

La Policía de Neuquén abrió las inscripciones para el ciclo de formación 2027 con tres alternativas para quienes buscan incorporarse a la fuerza. La convocatoria está dirigida a aspirantes a Agente de Seguridad, Cadete y Penitenciario , con distintos requisitos de edad y modalidades de internado.

La inscripción fue anunciada a través de la División Reclutamiento de Cutral Co y Plaza Huincul , que también informó cuáles son las condiciones para postularse y la documentación necesaria para iniciar el trámite.

La convocatoria contempla tres opciones de formación, cada una con un rango de edad específico y una sede de internado.

Agente de Seguridad: para personas de entre 18 y 28 años. El internado se realiza en Plaza Huincul.

Cadete: destinado a aspirantes de entre 17 y 25 años. La formación incluye internado en Neuquén capital.

Penitenciario: para postulantes de entre 18 y 30 años, con internado en Neuquén capital.

Para las tres alternativas, los aspirantes deben ser argentinos nativos o por opción y contar con el secundario completo, sin materias adeudadas.

Qué documentación hay que presentar para ingresar

Quienes quieran postularse deberán reunir la documentación solicitada en original y fotocopia. La lista de requisitos incluye:

DNI actualizado, con domicilio vigente.

Acta de nacimiento.

Certificados de antecedentes provinciales y nacionales.

Constancias electorales correspondientes a 2023 y 2025.

Título secundario certificado.

Constancia de CUIL.

Registros provinciales de deudores y de violencia.

Dos fotografías de 4 x 4 centímetros.

Dos folios y una carpeta colgante.

Desde la organización se recomienda revisar toda la documentación antes de comenzar el trámite para evitar demoras y asegurarse de cumplir con las condiciones establecidas.

Dónde consultar por las inscripciones de la Policía de Neuquén

La División Reclutamiento de Cutral Co y Plaza Huincul habilitó una línea telefónica para responder consultas y recibir mensajes por WhatsApp.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 2948-451927 o acercarse a la sede ubicada sobre la Ruta Provincial 17, ex Gas del Estado, en Plaza Huincul.

Además, el material oficial de difusión incluye un código QR para acceder a información sobre los requisitos de ingreso y conocer más detalles de la convocatoria para el ciclo 2027.