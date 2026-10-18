Preocupación: los tres pilares de la Selección Argentina que se perderían la fecha FIFA

Se trata de futbolistas que son piezas clave para Lionel Scaloni y que no pudieron culminar sus respectivos partidos en sus clubes.

La Selección Argentina recibió malas noticias de cara a la próxima fecha FIFA: el Cuti Romero y Lisandro Martínez sufrieron lesiones en sus respectivos clubes, a pocas semanas de los amistosos contra Uruguay y Costa Rica. Los problemas físicos de los defensores se sumaron a la fractura de mandíbula del Dibu Martínez, quien fue operado y recibió el alta médica . Aunque los primeros diagnósticos de los centrales son alentadores, su evolución será clave para Lionel Scaloni.

El marcador central del Manchester United debió pedir el cambio en el entretiempo del clásico ante Leeds United , por la Premier League, luego de sufrir un golpe en la pierna izquierda durante un choque con Dominic Calvert-Lewin. El entrenador Michael Carrick confirmó que las molestias se concentraban en el muslo, la misma zona en la que el entrerriano había sufrido una lesión durante la final del Mundial 2026. Por el momento, el club no difundió un parte médico oficial que precise el alcance del problema físico.

La salida de Licha llegó después de una semana complicada, en la que había cuestionado a la dirigencia de los Diablos Rojos por la falta de inversión. El United ganaba 1-0 cuando el defensor dejó la cancha, pero recibió el empate poco después, justamente a través de Calvert-Lewin. El equipo continúa en el puesto 13 de la tabla y acumula cinco partidos consecutivos sin victorias en la liga inglesa, en un comienzo de temporada que genera preocupación.

Informa @RuizAntonito



Las pruebas al Cuti Romero revelan que no sufre una lesión seria



El central tiene un problema leve en los aductores



El plan es que no viaje mañana a Stuttgart y se espera que pueda estar un máximo de 10 días de baja



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Cuándo podrían volver el Cuti Romero y el Dibu Martínez

Por su parte, el cordobés pidió el cambio durante el segundo tiempo del encuentro que el Atlético de Madrid disputó el sábado frente al Espanyol, por la Liga española. Tras regresar a la capital, los estudios médicos determinaron que sufrió una lesión muscular de bajo grado en el aductor. Según las primeras estimaciones, el ex Belgrano necesitaría entre diez y doce días de recuperación, por lo que se perderá los próximos compromisos ante Stuttgart y Deportivo La Coruña.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.



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La evolución del capitán argentino será importante para su club, que luego afrontará una exigente semana con partidos ante Bayern Múnich y Barcelona. Después de esos encuentros llegará la fecha FIFA, en la que la Albiceleste recibirá a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba. Mientras tanto, el cuerpo técnico seguirá de cerca la recuperación de ambos centrales y del arquero, cuya vuelta a las canchas podría producirse en aproximadamente un mes.