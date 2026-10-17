La impactante foto del choque que obligó al Dibu Martínez a salir en camilla

El arquero argentino chocó de cabeza con Jarrad Branthwaite, estuvo varios minutos tendido y fue trasladado para realizarse controles.

Las imágenes del choque que sufrió Emiliano “Dibu” Martínez durante el triunfo de Chelsea por 2-0 ante Everton reflejaron la violencia de una jugada que generó preocupación inmediata en la Premier League . El arquero argentino impactó de cabeza contra Jarrad Branthwaite , quedó tendido sobre el césped durante varios minutos y terminó abandonando el estadio inmovilizado en una camilla.

La acción ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo , cuando Kiernan Dewsbury-Hall ejecutó un tiro libre hacia el área de Chelsea. Dibu salió decidido a despejar la pelota con los puños y, en el movimiento, terminó golpeando directamente su cabeza contra la del defensor de Everton.

Las fotografías tomadas en ese instante muestran con claridad el contacto entre ambos futbolistas. Inmediatamente después del impacto, Martínez cayó al piso y los jugadores de los dos equipos solicitaron rápidamente el ingreso de la asistencia médica.

El campeón del mundo permaneció cerca de ocho minutos recibiendo atención dentro del campo. Los médicos decidieron inmovilizarlo, le suministraron oxígeno y finalmente lo retiraron en camilla. Mientras era trasladado, el argentino levantó uno de sus brazos, una señal que aportó algo de tranquilidad después de las imágenes que habían generado alarma.

¡MALAS NOTICIAS Y PREOCUPACIÓN POR DIBU! Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y se retiró en camilla del partido ante Everton. Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qTp0U2Ujbe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Según la información conocida después del encuentro, el arquero fue trasladado para realizarse controles de rutina y su estado general era bueno. De todos modos, Chelsea deberá esperar los resultados correspondientes para determinar si el golpe tendrá alguna consecuencia de cara a los próximos compromisos.

El golpe que interrumpió una buena actuación del Dibu Martínez

Hasta el momento del accidente, Martínez había tenido una participación importante en el partido correspondiente a la séptima fecha de la Premier League. El argentino había realizado varias intervenciones destacadas y su equipo se encontraba en ventaja.

Tras su salida ingresó Mike Penders, arquero belga de 21 años, quien de esa manera tuvo su debut en la máxima categoría inglesa. Chelsea consiguió sostener el resultado y terminó imponiéndose 2-0, con un doblete del portugués Pedro Neto.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

La victoria también tuvo importancia en la tabla. Los Blues alcanzaron los 13 puntos, se ubicaron en el cuarto lugar y volvieron a meterse en zona de clasificación a la Champions League, además de encadenar su segundo triunfo consecutivo después de un comienzo irregular.

Para Everton, en cambio, la derrota significó perder una oportunidad de acercarse a los puestos principales. El conjunto de Liverpool quedó sexto, mientras Carlos Alcaraz permaneció en el banco de suplentes sin ingresar.

Martínez también había protagonizado una situación particular durante el primer tiempo, cuando fue sancionado por superar los ocho segundos permitidos con la pelota en sus manos antes de ponerla nuevamente en juego. El árbitro aplicó la nueva normativa y concedió un córner para Everton.

Todo eso, sin embargo, quedó relegado después del choque. Las imágenes del impacto entre Dibu y Branthwaite se transformaron rápidamente en la secuencia más fuerte del partido. La prioridad ahora pasa por conocer su evolución y confirmar que los estudios no detecten consecuencias después de un golpe que obligó a extremar todos los cuidados médicos.