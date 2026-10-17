Preocupación por Dibu Martínez: salió inmovilizado y con oxígeno tras un fuerte choque

El arquero argentino dejó la cancha ante Everton tras un impacto aéreo y permanece a la espera del parte médico oficial.

Emiliano “Dibu” Martínez encendió todas las alarmas durante el partido entre Chelsea y Everton por la séptima fecha de la Premier League . El arquero argentino debió abandonar el campo a los 73 minutos después de un fuerte impacto de cabeza con Jarrad Branthwaite , en una acción aérea que obligó a activar de inmediato el protocolo médico .

La jugada se produjo a los 65 minutos, cuando Kiernan Dewsbury-Hall ejecutó un tiro libre al área. Martínez salió a despejar con los puños y terminó golpeándose de frente con Branthwaite . El campeón del mundo quedó tendido sobre el césped y recibió atención durante aproximadamente ocho minutos antes de ser retirado.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB

Los médicos lo inmovilizaron, le suministraron oxígeno y lo trasladaron en camilla. La imagen generó preocupación, aunque el argentino levantó uno de sus brazos mientras salía del estadio, un gesto que llevó algo de tranquilidad. Chelsea no difundió de inmediato un parte médico detallado y solamente informó que el guardameta no podía continuar.

¡MALAS NOTICIAS Y PREOCUPACIÓN POR DIBU! Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y se retiró en camilla del partido ante Everton. Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qTp0U2Ujbe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

En su lugar ingresó Mike Penders, arquero belga de 21 años, quien de esa manera tuvo su debut en la Premier League. Hasta el momento del golpe, Martínez había tenido tres intervenciones destacadas y su equipo se encontraba 1-0 arriba.

El episodio dejó en segundo plano otra acción particular protagonizada por el argentino durante el primer tiempo. El árbitro sancionó a Chelsea con un córner porque Martínez demoró más de ocho segundos con la pelota en las manos antes de ponerla en juego, aplicando una de las reglas que buscan acelerar la reanudación del partido.

Dibu, en su primera temporada con Chelsea

La lesión llegó apenas semanas después de que Martínez iniciara una nueva etapa en Inglaterra. Chelsea oficializó su incorporación el 30 de agosto, procedente de Aston Villa, con un contrato por tres temporadas. El arquero venía de seis campañas en el club de Birmingham, donde acumuló 256 partidos antes de mudarse a Stamford Bridge.

Su recorrido en la Premier League, sin embargo, es mucho más extenso. Antes de Aston Villa había pertenecido a Arsenal y acumulaba 228 encuentros en el campeonato inglés antes de concretarse su transferencia a Chelsea, con 66 vallas invictas y 668 atajadas.

En su nueva etapa, el sitio oficial de Chelsea registra cuatro apariciones ligueras y 360 minutos antes de esta jornada, además de 18 atajadas. El argentino también adoptó el dorsal número 1 luego de la salida a préstamo de Robert Sánchez.

La expectativa ahora estará centrada en conocer el alcance del golpe y determinar si deberá atravesar un período de recuperación. Por tratarse de un impacto en la cabeza, el procedimiento médico fue especialmente cuidadoso y las imágenes de la camilla y la máscara de oxígeno impactaron de inmediato.

Para Chelsea y también para la Selección Argentina, cualquier novedad sobre su evolución tendrá especial atención. Martínez es uno de los referentes del equipo nacional y acaba de iniciar un nuevo desafío a nivel clubes. Hasta que exista un parte oficial, la principal señal positiva fue el movimiento de su brazo mientras era retirado.