El Dibu Martínez y el emotivo momento con una nena que le habló de Malvinas

Fue durante su visita al Turismo Carretera en San Nicolás, donde compitió su hermano Alejandro.

El fútbol tiene esas situaciones que aparecen sin aviso y terminan dejando una imagen especial. Emiliano Martínez estaba visitando a su hermano en San Nicolás, lejos de una cancha y en medio de una jornada de automovilismo , cuando aceptó participar de una entrevista con Mica Sin Frenos, la hija del piloto Sebastián Carinelli.

La charla transcurría entre preguntas futboleras hasta que una de las respuestas del arquero provocó un momento que emocionó a la pequeña periodista.

El Dibu había sido consultado sobre qué partido de su carrera volvería a jugar . Sin demasiadas dudas, eligió la final del Mundial contra Francia, disputada en Qatar 2022. “El de Francia en la final del mundo, a ver si tengo el arco en cero y no me meten tres goles, ja” , respondió el arquero, recordando aquella definición que Argentina ganó por penales después de empatar 3-3.

Dibu acompañó a su hermano el último fin de semana.

La conversación siguió por ese camino. Martínez recordó que en aquella final tuvo una intervención decisiva sobre el cierre del partido y que luego volvió a ser protagonista durante la definición desde los doce pasos. “Defendí lo que más pude”, le contestó a Mica, que destacaba su actuación.

El momento emotivo

Pero el intercambio tomó otro rumbo cuando apareció la final del Mundial 2026 contra España. El arquero lamentó que Argentina no hubiera podido llevar ese partido a los penales. “Ojalá hubiéramos ido a penales contra España…”, comentó.

Fue entonces cuando la nena lo interrumpió y, con la voz quebrada por la emoción, le recordó otro partido que para ella tenía un significado especial. “Pero nos llevaste hasta Inglaterra y eso fue un montón. Es más valioso Inglaterra por las Malvinas”, le dijo, visiblemente emocionada.

La referencia apuntaba a la semifinal del Mundial 2026, cuando Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta y avanzó a una nueva final del mundo. Aquel encuentro tuvo además una fuerte carga simbólica por el recuerdo de la Guerra de Malvinas y por los festejos posteriores de los jugadores argentinos.

La respuesta del Dibu fue inmediata y coincidió con la mirada de su pequeña entrevistadora. “Claro, es más lindo ganarle a Inglaterra que a España, pero todo no se puede ganar”, respondió el arquero entre sonrisas.

Esta nena entrevistó a Dibu Martínez y SE EMOCIONÓ diciendo que es más valioso ganarle a Inglaterra “POR LAS MALVINAS” que a España.Momentazo. https://t.co/s5sHOJQK1N — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 5, 2026

El momento con Mica no terminó allí. La charla también pasó por el futuro de la Selección y por la despedida de Lionel Messi, que este martes tendrá su último partido con la camiseta argentina frente a Benín, en el Monumental.

Martínez aseguró que espera poder acompañar al capitán en una jornada especial y expresó su deseo de que pueda disfrutarla rodeado del cariño de sus compañeros y de los hinchas. Incluso le prometió a la pequeña entrevistadora que intentaría acercarle a Messi para que pudiera hacerle una nota.

La escena en San Nicolás dejó una imagen diferente del arquero que tantas veces aparece como protagonista dentro de una cancha. Esta vez, el Dibu fue el entrevistado y terminó compartiendo con una nena un recuerdo que excede al fútbol, entre una final del mundo, una semifinal inolvidable y la memoria de Malvinas.