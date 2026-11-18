El arquero habló en una entrevista tras la aplastante victoria ante Costa Rica y no dudó sobre el presidente de la AFA.

La Selección Argentina volvió al triunfo en medio de una sensación extraña por la ausencia eterna de Lionel Messi en la Selección argentina, y tiene una misión más que importante mientras intenta conseguir resultados deportivos favorables: volver a enamorar a la gente para llenar los estadios a pesar de la ausencia del '10', quien era un llamador importante de fanáticos.

En los primeros dos partidos sin el capitán se notó. Una Bombonera semi vacía en la derrota frente a Uruguay y un estadio Mario Alberto Kempes con huecos en la tribuna que marcan el inicio de una era diferente, situación que fue detectada por los propios futbolistas que se percataron del impacto.

Debido a esta situación, jugadores como el Dibu Martínez hicieron declaraciones al respecto y le brindaron un apoyo público enorme al cuestionado presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

La frase de Dibu con la que respaldó a Tapia

Tomando como base la situación mencionada anteriormente, el Dibu fue consultado y le extendió una mano al presidente de la Asociación. "Queremos volver a enamorar a esta gente. Al principio va a ser difícil, pero las ganas de seguir están, los chicos aman venir y de a poco se van adaptando", dijo en su relato y agregó: "Los chicos hicieron un gran partido. Ellos saben lo bien que es la Selección, les tratamos de dar el apoyo. Hay que enamorar a la gente".

En diálogo con Telefe, soltó: "Hay que volver a enamorar a la gente, sé que es un proceso difícil sin Leo, pero creo que con los directivos, cuerpo técnico, jugadores, vamos a ayudar a los chicos y la gente a volver a enamorar".

VAMOS A VOLVER A ENAMORAR A LA GENTE



Tras el 7-0 ante Costa Rica, Dibu Martínez afirmó que trabajarán junto a Chiqui Tapia, Scaloni y los capitanes. También señaló que apoyarán a los chicos para volver a enamorar a la gente y llenar los estadios.#Dibuhttps://t.co/SdTFgZtLcU pic.twitter.com/HK9kCi4B0r — Mario Moray | Moray.TV (@moray_tv) November 18, 2026

"Con el tema de volver a llenar los estadios de vuelta sé que es difícil, pero en conjunto creo que con el Chiqui (Tapia), Scaloni y los capitanes vamos a lograr de volver a enamorar a la gente", dijo con contundencia, poniéndose a disposición.

Scaloni cruzó duro a un campeón del mundo con España tras dichos polémicos: "Nosotros le ganamos"

La Selección argentina aplastó a Costa Rica en un amistoso que tuvo lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, lo que fue el segundo partido de la era post Messi, con un Nico Paz brillante que empieza a recibir ovaciones en los distintos estadios. Esta sólida victoria trajo cierta tranquilidad a los hinchas que tenían dando vuelta en la mente la derrota ante Uruguay en La Bombonera.

Luego de la victoria que consiguió el seleccionado, el entrenador Lionel Scaloni se sentó frente a los periodistas y dio la típica conferencia de prensa. En medio de un análisis sobre la victoria conseguida ante los ticos, el DT aprovechó para cruzar a un español campeón del mundo con el que, indirectamente, chicaneó a la Scaloneta.

Qué dijo Scaloni

En las últimas horas el arquero de España Unai Simón fue duro en sus declaraciones, quitándole mérito a la Argentina en el ranking FIFA y poniendo a Inglaterra por encima de Argentina: “Creo que es la segunda mejor selección del mundo. Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro y duele perder. Al final, la racha sabíamos que en algún momento iba a ocurrir”. Lo cierto es que lo puso en el segundo lugar, puesto que ocupa la albiceleste.

Ante esas declaraciones, Scaloni respondió: “No lo escuché a Unai, pero es una opinión suya y es válida“, dijo y agregó: “La opinión es de cada uno. No creo que lo diga en el mal sentido por Argentina“.

LIONEL SCALONI s/los dichos de UNAI SIMÓN, arquero de ESPAÑA, que afirma que INGLATERRA es la 2° MEJOR SELECCiÓN DEL MUNDO sin nombrar a la Argentina:



“No lo escuché a Unai, pero es una opinión suya y es válida, como las de los periodistas o cualquier otro. No creo que lo diga… https://t.co/T5CeCjKCuL pic.twitter.com/OzIwq9EPLp — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 18, 2026

En su relato, fue contundente: “Es su opinión, cree que Inglaterra es una gran selección, que la es“. Para cerrar, fue tajante: “Es una selección increíble a la cual nosotros le ganamos. Pero es su opinión y hay que respetarla“.