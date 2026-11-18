El volante fue blanco de informaciones inchequeables sobre su vida privada, a días de la final de la Copa Sudamericana.

La cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana debería tener a Leandro Paredes concentrado exclusivamente en Boca y en el desafío deportivo que tendrá el sábado frente a Atlético Mineiro , en Barranquilla. Sin embargo, a pocos días del partido más importante del año para el Xeneize, el mediocampista quedó envuelto en una polémica mediática que nada tiene que ver con el fútbol.

El episodio comenzó con declaraciones de Analía Franchín en el programa A la Barbarossa, donde deslizó que la China Suárez habría tenido un encuentro con un futbolista argentino casado durante su viaje a París de 2021.

Horas después, Ángel de Brito , en su ciclo de streaming Ángel Responde, aportó algunas pistas sobre la identidad del supuesto protagonista.

“Me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa. Ojos lindos... Cosas que pasan”, expresó De Brito. Las referencias apuntaron rápidamente a Paredes, aunque el conductor no presentó pruebas que permitieran confirmar esa versión.

La propia China Suárez salió a responder desde sus redes sociales: “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”. También cuestionó a los medios y habló de una supuesta “bajada de línea” para ensuciar su nombre.

"Paredes":Por los comentarios de Ángel de Brito y la historia que publicó la China Suárez https://t.co/4ukY5EuEYU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 17, 2026

Un antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

No es la primera vez que Paredes es involucrado en versiones sobre su intimidad difundidas desde el mismo espacio de streaming. En septiembre, el periodista Santiago Riva Roy había realizado fuertes afirmaciones sobre el futbolista y su esposa, Camila Galante. Sostuvo que tendrían una relación abierta, aunque con supuestas condiciones diferentes para cada integrante de la pareja, y aseguró que el jugador mantenía encuentros con otras mujeres.

Aquellas declaraciones también generaron repercusiones, pero se trató de afirmaciones del periodista que no fueron acreditadas públicamente por Paredes ni por Galante. La reiteración de este tipo de contenidos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta básica: ¿qué nivel de sustento tienen las versiones que se difunden cuando se habla de la vida privada de una persona?

Boca, Riquelme y el contexto de la final

El momento tampoco pasa inadvertido. Boca jugará el sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en Barranquilla. Paredes es uno de los referentes del plantel y una pieza central en la estructura del equipo. En la previa de una definición internacional, cualquier foco de distracción puede adquirir otra dimensión.

Además, Boca trasciende lo estrictamente deportivo. Por su peso popular, su exposición y la conducción de Juan Román Riquelme, el club también ocupa un lugar central en la discusión pública del fútbol argentino. Su dirigencia tiene defensores y detractores, y una final de esta magnitud puede tener consecuencias en la valoración de su gestión.

Cabe recordar que en el club de la Ribera habrá elecciones en 2027.

Eso no necesariamente demuestra que exista una estrategia coordinada para perjudicar al Xeneize. Pero sí habilita a mirar con espíritu crítico el contexto en el que aparecen y a preguntarse a quién beneficia que la conversación se desplace del fútbol hacia la intimidad de uno de sus principales jugadores.

En definitiva, una cosa es informar sobre hechos comprobados y otra muy distinta es instalar sospechas a partir de pistas, fuentes anónimas y especulaciones. A días de una final internacional, Paredes debería ser noticia por lo que haga dentro de la cancha, no por rumores que nunca son demostrados.

Desde que volvió al país, el futbolista no solo ha sido el comandante futbolístico del equipo, sino también el líder del grupo fuera de la cancha.