La actriz publicó un contundente descargo en sus redes sociales después de que el conductor la relacionara con el futbolista de Boca por un supuesto encuentro.

La China Suárez salió al cruce de Ángel de Brito después de que el periodista la vinculara con Leandro Paredes por un supuesto affaire ocurrido en París en 2021, cuando el futbolista compartía plantel con Mauro Icardi en el Paris Saint-Germain (PSG). La actriz negó conocer al mediocampista y lanzó duras críticas contra los periodistas que difundieron la versión. En paralelo, Camila Galante tuvo una particular reacción en redes sociales.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió Eugenia Suárez en sus historias de Instagram, en un mensaje en el que dejó en claro su enojo por los rumores que comenzaron a circular.

Pero la actriz no se quedó solamente en la desmentida. También apuntó contra los medios de comunicación y cuestionó a los periodistas que se hicieron eco de la información: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”.

En el mismo descargo, la China denunció una supuesta operación para perjudicar su imagen y desviar la atención de otros temas: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante”.

Finalmente, cerró su publicación con otra fuerte acusación: “La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedeces, ó no pasas sobres, te ensucian”.

La reacción de Camila Galante en medio del escándalo con Leandro Paredes

Mientras la China Suárez enfrentaba públicamente los rumores, Camila Galante también tuvo actividad en sus redes sociales. La esposa de Leandro Paredes compartió distintas fotografías familiares del cumpleaños de su hijo Giovanni y publicó postales junto al futbolista.

En las imágenes se pudieron ver momentos románticos de la pareja y escenas familiares, con referencias a los colores de Boca Juniors. Aunque no mencionó directamente a la actriz ni hizo referencia a las versiones sobre un supuesto vínculo, sus publicaciones mostraron la intimidad familiar en medio de la repercusión mediática.

No es la primera vez que Paredes y Galante quedan involucrados en rumores de crisis o separación. Sin embargo, la empresaria volvió a compartir momentos junto al mediocampista, con quien mantiene una relación de larga data.

Las pistas de Ángel de Brito que apuntaron a Leandro Paredes

El escándalo comenzó a tomar fuerza después de que Analía Franchín hablara sobre un supuesto encuentro de la China Suárez con un futbolista argentino durante una noche en París, en 2021. Según la versión que contó en A la Barbarossa, la actriz tenía previsto encontrarse con Mauro Icardi, pero habría estado también con otro jugador de la Selección argentina.

La panelista evitó revelar la identidad del supuesto protagonista y explicó que no quería perjudicar a una familia. Sin embargo, días después, Ángel de Brito retomó el tema en Ángel Responde, el ciclo de streaming de Bondi, y propuso un enigmático para que los espectadores descubrieran de quién se trataba.

“Es una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa... Es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa. Lo van a sacar, la gente lo va a sacar”, deslizó el conductor.

A esa referencia le sumó una pista sobre los ojos del futbolista. Los usuarios comenzaron a mencionar a Leandro Paredes y De Brito terminó confirmando la respuesta con una frase: “Ese, chicos”.

En aquel momento, el mediocampista vestía la camiseta del PSG y compartía equipo con Icardi. Esa coincidencia alimentó las especulaciones y volvió a instalar el supuesto encuentro en la agenda del espectáculo.