En el tránsito del cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , que ya tiene los circuitos confirmados para las últimas dos fechas , la FIA lanzó una noticia bomba que tomó por sorpresa a todos los fanáticos de la categoría. Fue el propio presidente de la entidad, Mohammed Ben Sulayem, quien a través de las redes, publicó un video en el que confirmó un un cambio importante en los monoplazas de la categoría.

Luego de confirmar dónde se correrán las últimas dos carreras de la temporada, la máxima autoridad de la entidad confirmó un cambio grande: "Tú hablaste, nosotros escuchamos", escribió el presidente en su cuenta.

En ese posteo también confirmó que harán un cambio de motores en los próximos años: "V8s próximamente...", confirmó. De esta manera anunció que los potentes motores volverán a la acción luego de recibir la aceptación por parte de Formula One Management (F O M), la empresa que es dueña de los derechos comerciales de la categoría y, a su vez, los fabricantes de los motores.

El presidente de la FIA dio a conocer la noticia más esperada por los fanáticos de la Fórmula 1.

La decisión se dio luego de una reunión hecha este lunes en la que se debatió la idea, en Londres. Según medios especializados como Motorsport, se podría tratar de motores endotérmico con disposición en V con ocho cilindros a 90 grados, aunque deben definir la cilindrada. Más allá de las definiciones que restan confirmar, el fanático tuvo un anuncio esperado.

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Más allá del anuncio, el cambio establece las bases para el próximo reglamento técnico, que reemplazará al actual en el cierre de la temporada 2029. De esta forma, los V8 volverán desde su última utilización en 2013.

Las imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires pensando en el regreso de la Fórmula 1 al país

Sigue en marcha la renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que sostiene las aspiraciones de recuperar una fecha de Fórmula 1 en la Argentina. Tras las negociaciones entre Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Stefano Domenicali, CEO de la Máxima, en el Gran Premio de Brasil, la Ciudad de Buenos Aires informó que las remodelaciones están estipuladas para terminar en marzo.

“Queremos tener un circuito que puede albergar distintas formas de deporte motor como pasa en el mundo. El MotoGP va a ocurrir en abril pero el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, afirmó el alcalde porteño, quien recorrió las obras junto al secretario de Deportes, Fabián Turnes, y al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Las imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires pensando en el regreso de la Fórmula 1 al país.

A esto, agregó: “Para eso necesitábamos un circuito nuevo, repensado, con ingeniería preparada para la Fórmula 1 actual, pero además con un diseño de Autódromo que permita recibir todos los eventos que ocurren alrededor de la Fórmula 1, que es uno de los grandes eventos de entretenimiento en el mundo. El impacto económico que genera en ciudades como Madrid, Miami, México DF, San Pablo va entre los 450 y los 750 millones de dólares en una semana. Queremos volver a poner a esta ciudad maravillosa y este Autódromo en la agenda mundial de las carreras”.

Entre los detalles que reveló, puntualizó sobre el regreso de la máxima categoría del automovilismo apunta a un contrato de cinco años con vigencia desde 2029 o 2030. También permanece abierta la posibilidad de una carrera en 2027 o 2028 si se liberara una fecha del calendario. Macri indicó que los trabajos están “levemente adelantados” respecto del cronograma original. La administración porteña habilitó un frente nocturno para compensar eventuales demoras por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

Los detalles de la obra

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, señaló que la reunión con Domenicali abrió una instancia para precisar las condiciones de una futura reserva de fecha. “Estamos trabajando con los equipos, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto”, sostuvo. El cronograma fija la finalización del edificio de boxes para enero, el asfaltado de la pista para febrero y la terminación del túnel hacia el paddock junto con la pintura del trazado para marzo. La excavación de ese paso bajo nivel ya concluyó.

El trabajo de las últimas semanas se centró en el asfaltado, que comenzó en octubre y se ejecuta en tres capas. Tres grupos de operarios trabajan en simultáneo con 12 equipos de gran porte: cada uno utiliza un camión para transportar asfalto caliente, una pavimentadora y dos rodillos compactadores. La recta opuesta y las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya recibieron la primera capa. La pavimentación incorpora el sistema SmoothRide, una tecnología que permite controlar con precisión la ejecución del diseño elaborado por el ingeniero Hermann Tilke.

La seguridad del circuito incluye la colocación de 1.700 metros de Debris Fence, un cerramiento destinado a contener fragmentos que puedan desprenderse durante una competencia. El proceso de homologación ya certificó los primeros 350 metros y también avanza la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja.

El nuevo túnel conectará el acceso de avenida Roca con el paddock y cruzará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1. Tendrá unos 400 metros de longitud, circulación vehicular en ambos sentidos, una pasarela peatonal accesible y una altura libre de 4,60 metros. La estructura requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón y la excavación de 25.000 m³ de tierra. Las obras hidráulicas de la pista están próximas a finalizar, mientras que el terraplén de la horquilla de Fórmula 1 supera el 60% de avance.