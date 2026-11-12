Lewis Hamilton visitó Medio Oriente, criticó a Israel y Netanyahu le respondió

El más ganador de la historia de la Fórmula 1 se involucró con lo que pasa en Medio Oriente y volvió a tomar postura.

Lewis Hamilton volvió a demostrar que su compromiso va mucho más allá de las pistas. En una semana marcada por su participación en el Gran Premio de Brasil, el piloto británico de Ferrari viajó a Egipto para conocer de cerca la operación de ayuda humanitaria destinada a la población de la Franja de Gaza. Desde allí, realizó un fuerte pronunciamiento contra las restricciones al ingreso de suministros y apuntó directamente contra Israel. Sus palabras no pasaron inadvertidas: el gobierno de Benjamin Netanyahu salió a responderle .

El siete veces campeón mundial llegó el martes a la ciudad de El Arish, en el norte del Sinaí, y recorrió las instalaciones de la Media Luna Roja Egipcia y el paso fronterizo de Rafah, uno de los principales puntos de conexión entre Egipto y Gaza . Es importante aclarar que Hamilton estuvo del lado egipcio de la frontera y no ingresó al territorio palestino. Allí pudo observar los depósitos de asistencia y los camiones que esperan autorización para trasladar alimentos y otros elementos esenciales.

La experiencia lo llevó a compartir un mensaje contundente en sus redes sociales. Hamilton calificó como genocidio lo ocurrido en Gaza durante los últimos tres años y cuestionó que se prive a la población palestina de condiciones básicas de libertad, seguridad y dignidad.

“Ningún ser humano debería ser tratado como si su vida valiera menos que la de los demás”, expresó el británico, en una de las frases más fuertes de su publicación.

También describió lo que vio durante el recorrido. Habló de muros que se extienden durante kilómetros y de una situación que le transmitió la imagen de una “prisión al aire libre”. Según relató, en el paso fronterizo observó camiones cargados de alimentos que permanecían detenidos y conversó con un conductor que llevaba más de 12 horas esperando autorización para avanzar.

Pero hubo otros elementos que llamaron su atención. En los depósitos encontró suministros cuyo ingreso estaba rechazado o demorado, entre ellos bolsas de dormir, botiquines de primeros auxilios, equipamiento médico, sillas de ruedas y hasta pelotas de fútbol destinadas a los chicos.

Su reclamo fue directo: pidió que Israel permita el ingreso de la ayuda humanitaria sin excusas y cumpla con las obligaciones asumidas en el acuerdo de alto el fuego. “No quiero que nos acostumbremos a su sufrimiento. No quiero que miremos hacia otro lado”, escribió al cerrar su mensaje.

La respuesta de Netanyahu a las críticas de Hamilton

Las declaraciones del piloto generaron repercusiones y llegaron hasta el gobierno israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó las acusaciones de que su administración esté impidiendo el ingreso de asistencia humanitaria y defendió las medidas adoptadas por su país.

Según la respuesta difundida por las autoridades israelíes, desde Israel se permitió la entrada de más de 91.000 carpas y de 8.200 camiones con lonas, mantas, ropa de invierno y otros artículos esenciales. También mencionaron tareas vinculadas con el saneamiento, la reparación de redes de agua y la coordinación de materiales para atender las necesidades de la población.

El gobierno israelí sostuvo, además, que parte de las demoras responde a dificultades logísticas y presupuestarias de las organizaciones humanitarias. También justificó determinadas restricciones por el riesgo de que Hamás utilice algunos suministros con fines militares o para reconstruir su infraestructura.

Sin embargo, el debate sobre la asistencia continúa. De acuerdo con la información publicada por MDZ, Naciones Unidas advirtió que más de 150.000 carpas adquiridas por organizaciones humanitarias y distintos Estados todavía permanecían fuera de Gaza a la espera de autorización. Las lluvias recientes agravaron las condiciones de vida en los campamentos improvisados donde permanecen miles de familias desplazadas.

Un piloto que no se limita a hablar de Fórmula 1

La visita a Rafah no fue un gesto aislado en la trayectoria de Hamilton. El británico lleva años utilizando su exposición pública para visibilizar distintas problemáticas sociales y humanitarias. En diciembre pasado había viajado a Jordania junto a la Cruz Roja Británica, donde conoció el trabajo de los equipos que preparaban suministros para Gaza y visitó un hospital que atendía a niños evacuados de la Franja.

También se pronunció anteriormente sobre otros conflictos internacionales. En una entrevista vinculada con la actualidad de la Fórmula 1, reclamó que se prestara atención a las situaciones que atraviesan Congo, Sudán, Siria y Palestina.

En un deporte global, con millones de seguidores y una exposición mediática extraordinaria, Hamilton eligió involucrarse en una discusión profundamente sensible, aun sabiendo que sus palabras podían generar críticas y respuestas de gobiernos. No se limitó a publicar un mensaje desde la comodidad de sus redes: viajó hasta la frontera, recorrió los centros de asistencia y compartió lo que observó.

Su postura puede generar adhesiones y cuestionamientos, como ocurrió en las últimas horas. Pero también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede largamente a la Fórmula 1: qué lugar ocupan las figuras públicas cuando una crisis humanitaria necesita visibilidad.

Hamilton cerró su mensaje con una frase que resume el sentido de su visita: “No miremos hacia otro lado”. Esta vez, el siete veces campeón del mundo no habló de velocidad, victorias ni campeonatos. Utilizó su voz y su alcance internacional para llamar la atención sobre el sufrimiento de la población palestina.