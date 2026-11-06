¿Crisis en Ferrari? La incendiaria frase de Hamilton para Leclerc que hizo ruido en la previa al GP de Brasil

El piloto británico lanzó una frase particular sobre su compañero monegasco luego de que no se pueda realizar una reunión organizada por la escudería.

El Gran Premio de Brasil promete tensión. Principalmente una de las cuestiones principales está enfocada en el piloto Fernando Alonso debido a que quedó expuesto por frases explosivas que dolieron en algunos de sus compañeros , pero también por las internas que pareciera haber entre los pilotos de Ferrari.

En la previa al Gran Premio de Brasil, que tiene horarios confirmados y la presencia de Franco Colapinto con su Alpine , estalló la interna entre el británico Lewis Hamilton y el nacido en Mónaco Charles Leclerc, ambos de la marca italiana. En torno a los momentos de tensión por un cruce en pista durante el GP de México, Lewis arremetió contra su compañero previo a la cita en Sudamérica.

Cuando el piloto experimentado fue consultado por su relación con Charles y la postura de la escudería, fue contundente: "No me van a silenciar. Nunca me han silenciado".

A su vez, le preguntaron si su compañero trata de forma especial a sus compañeros de escudería: “Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian (Vettel), es lo mismo con Carlos (Sainz)”.

El sitio especializado The Race, el director de la escudería roja, Fred Vasseur, organizó una reunión para este viernes por la mañana en suelo brasileño. Sin embargo, no pudo realizarse debido a que el monegasco está en Europa por el nacimiento de su hijo. Sin embargo, Lewis parecía tener pocas expectativas sobre el encuentro: “No creo que todo se vaya a resolver en una sola reunión. Pero es importante. Lo que construyamos ahora nos pondrá en la posición correcta para el próximo año“.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton con la Ferrari F80.

"No es fácil integrar a alguien como yo en un equipo, porque soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios. Y voy a seguir presionando para que haya más. Estoy aquí para ganar. Sigo creyendo que Fred es el indicado para llevarnos al campeonato. Se trata de comunicación. Se trata de comprensión“, cerró más tarde.

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil y cómo verlo en Argentina

Franco Colapinto se prepara para ser protagonista en una fecha especial para el. Se trata del GP de Brasil, un evento del calendario más que esperado debido a que es el momento en el que siente un contacto mayor con los hinchas argentinos que viajan para alentarlo con banderazos, gritos, y una presencia que se hace sentir en suelo brasileño.

Lo cierto es que Franco tiene todo confirmado con respecto al cronograma para este fin de semana en el que intentará sumar puntos y reponerse de la dura sanción que recibió en México que le arrancó las unidades cosechadas cuando ya los tenía en la mano. Hay horarios, pruebas y tv confirmados para este evento.

Día y horarios confirmados para el GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

12:30 a 13:30: entrenamientos libres 1.

16:00 a 17:00: entrenamientos libres 2.

Sábado 7 de noviembre

11:30 a 12:30: entrenamientos libres 3.

15:00 a 16:00: clasificación.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00

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