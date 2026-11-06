Bombazo: crecen las versiones de la llegada de Messi a Newell's

El periodista Flavio Azzaro insiste con su información de que el diez dejará pronto Inter Miami para regresar a Argentina.

La posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar en Newell's en 2027 volvió a sacudir al fútbol argentino. En medio de las versiones que comenzaron a circular desde Rosario, Flavio Azzaro se sumó a la información y aseguró que el capitán de la Selección Argentina tiene decidido regresar al club donde dio sus primeros pasos como futbolista.

El periodista, en su programa "No podemos perder" de AZZ Stream, fue contundente al referirse al futuro de la Pulga y sostuvo que su llegada a la Lepra podría concretarse el año próximo.

"Messi ya tiene la decisión tomada de que en Newell's va a jugar. Todos los caminos conducen a que sea en 2027", afirmó Azzaro, quien explicó que viene siguiendo el tema desde hace tiempo y que recibió información de personas cercanas al futbolista.

"Todos los indicadores muestran eso. Lo vengo averiguando desde hace un tiempo y es lo que me dicen todos los que están cercanos a él. En AFA ya lo saben, esto implicará un operativo especial", agregó.

El comunicador incluso dejó abierta la posibilidad de que el regreso se produzca desde enero de 2027, aunque aclaró que la decisión sobre cuándo anunciarlo dependerá del propio Messi y de cómo se arme el equipo.

La información volvió a instalar un escenario que genera expectativa en Rosario, donde el regreso del máximo ídolo argentino representa uno de los grandes sueños de los hinchas rojinegros.

Todos los caminos conducen a que, en 2027, Lionel Messi se ponga la camiseta de Newell's.#NoPodemosPerder https://t.co/oop77Dfi0y — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) November 6, 2026

El proyecto de Newell's y la posibilidad de un regreso

El rumor no apareció de la nada. Newell's ya había reconocido públicamente que trabaja para intentar convencer a Messi de jugar en Rosario durante el primer semestre de 2027.

En febrero de este año, el vicepresidente primero de la institución, Juan Manuel Medina, confirmó que el club estaba desarrollando un proyecto para atraer al campeón del mundo.

"Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso", había expresado el dirigente.

Medina explicó que la iniciativa excedía a la institución y que involucraba a Rosario, Santa Fe y el fútbol argentino. Además, remarcó que uno de los aspectos fundamentales sería ofrecerle al futbolista una infraestructura adecuada y un equipo competitivo.

De esta manera, el regreso de Messi ya había sido planteado desde la dirigencia rojinegra como un objetivo para 2027. Sin embargo, aquella declaración no significaba que existiera un acuerdo cerrado con el jugador.

Boero salió a desmentir que Messi esté cerca

Las últimas versiones encontraron una respuesta del presidente de Newell's, Ignacio Boero, quien se refirió al tema durante los festejos por el 123° aniversario del club.

El dirigente fue contundente al ser consultado sobre la posibilidad de que el rosarino vuelva a vestir la camiseta rojinegra.

"No es verídico que Messi esté cerca de Newell's", afirmó Boero en diálogo con LT8.

El presidente también explicó que la reciente visita de una delegación del club a Miami estuvo relacionada con la participación del equipo Sub-16 en la Messi Cup y no con una negociación por el regreso del futbolista.

De todas maneras, dejó en claro que la ilusión sigue vigente y que la institución respetará los tiempos del capitán argentino.

"Es el sueño de todos los leprosos, pero él viene de pasar un año muy difícil y hay que ser respetuoso. Respetaremos sus tiempos y esperamos que se pueda dar", agregó.

La postura del presidente contrasta con la seguridad que transmitió Azzaro, quien sostuvo que la decisión estaría tomada y que el regreso podría concretarse el año próximo. La Capital+1

El contrato de Messi con Inter Miami, otro punto clave

Uno de los principales obstáculos para una eventual llegada a Newell's es la situación contractual del futbolista.

Messi tiene vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028, después de haber renovado su contrato con la franquicia estadounidense. Por eso, una salida en 2027 requeriría un acuerdo entre las partes o alguna alternativa que permita concretar su regreso al fútbol argentino.

En ese contexto, las versiones sobre una posible llegada a préstamo durante el primer semestre del próximo año también comenzaron a circular, aunque por el momento no existe una confirmación oficial de esa posibilidad.

Así, mientras Azzaro aseguró que Messi ya tendría decidido jugar en Newell's y que en AFA conocen la situación, la dirigencia rojinegra mantiene una postura más cautelosa.

El sueño de verlo nuevamente en Rosario está instalado. La posibilidad de 2027 volvió a tomar fuerza, pero todavía falta lo más importante: que el propio Messi decida dar el paso y que se pueda resolver su situación contractual con Inter Miami.