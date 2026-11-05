La AFA dio a conocer una dura sanción sin precedentes contra TN

La decisión se tomó tras la difusión de un video realizado con inteligencia artificial sobre Nico Paz. La medida también alcanzó a dos emisoras de radio.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió por tiempo indeterminado las acreditaciones del canal Todo Noticias ( TN ) y le prohibió el ingreso a sus instalaciones y la cobertura de los partidos de los seleccionados nacionales. La decisión fue comunicada oficialmente y también alcanzó a Radio Ancasti FM 98.5, de Catamarca, y Radio General Belgrano AM 840, de la Ciudad de Buenos Aires, aunque por diferentes motivos.

En el caso de TN, la entidad que preside Claudio Tapia cuestionó la difusión de un video realizado con inteligencia artificial sobre el futbolista de la Selección Argentina Nicolás Paz, durante el programa conducido por Jonatan Viale . Según explicó la AFA, el material “aludía de manera aberrante a una supuesta violación” del jugador.

“La utilización de la imagen de un integrante de la Selección Nacional para difundir un contenido de semejante naturaleza resulta absolutamente inadmisible y merece el más enérgico rechazo institucional”, sostuvo la entidad, que calificó el episodio como un hecho de “extrema gravedad”.

El comunicado no precisó cuándo se emitió el video, cómo fue presentado durante el programa ni quién estuvo a cargo de su realización.

Qué restricciones impuso la AFA a TN

La sanción va más allá de la suspensión de las credenciales periodísticas. La resolución también establece la prohibición de ingresar al Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, donde habitualmente se entrena el seleccionado argentino, y de obtener acreditaciones para cubrir partidos de cualquiera de los seleccionados nacionales.

La medida rige por tiempo indeterminado, ya que la AFA no estableció una fecha para revisar la decisión ni informó cuáles serán las condiciones para levantar la restricción.

Las otras dos radios sancionadas por la AFA

En el mismo comunicado, la asociación informó que aplicó idénticas restricciones a Radio Ancasti FM 98.5 y Radio General Belgrano AM 840. Sin embargo, en estos casos los motivos fueron diferentes.

La entidad denunció una presunta “comercialización irregular” de acreditaciones de prensa y la “adulteración de identidades”, conductas que consideró una grave transgresión de los procedimientos establecidos para la cobertura periodística.

No se brindaron detalles sobre los episodios denunciados, la cantidad de credenciales involucradas ni las circunstancias en las que se habrían producido las irregularidades.

El antecedente con TN antes del amistoso de la Selección

La decisión se produjo después de que, la semana pasada, la AFA le negará a TN la acreditación para el amistoso que la Selección Argentina disputará ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en la Bombonera.

En aquella oportunidad, el argumento de la entidad había sido que las solicitudes superaban la capacidad disponible para la cobertura, luego del cambio de estadio.

Ahora, la asociación modificó los fundamentos de la medida y apuntó directamente contra el contenido difundido sobre Nicolás Paz.

En el cierre de su comunicado, la AFA sostuvo que la libertad de expresión y el trabajo de la prensa son “valores fundamentales”, aunque advirtió que no pueden utilizarse para incumplir las normas de acreditación ni para difundir contenidos que vulneren la dignidad de los futbolistas.

La resolución abre un nuevo frente de discusión sobre el alcance de las sanciones institucionales, debido a que las restricciones afectan a los medios de comunicación en su conjunto y no exclusivamente a los periodistas o responsables de los hechos cuestionados. Hasta el momento, la AFA tampoco informó si existe un mecanismo de apelación ni cuáles son los requisitos para recuperar las acreditaciones.