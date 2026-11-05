La picante indirecta de Tapia contra River: "No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje"

El presidente de la AFA habló en la previa de la definición de la tabla anual y le tiró un dardo al Millonario.

Claudio Chiqui Tapia estuvo presente en la conferencia que organizó la Liga Profesional con representantes de los tres equipos que pelean por el título de la tabla anual : Boca , Rosario Central y Argentinos Juniors. En el evento, el presidente de AFA le tiró una indirecta a River sobre las quejas por el arbitraje.

"No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje. Los árbitros son seres humanos, toman decisiones en fracciones de segundos. No hay que instalar cosas que no existen. No hay que predisponer mal a la gente", manifestó Tapia, con un claro dardo contra las declaraciones de dirigentes y jugadores del Millonario tras el superclásico .

La tabla anual generó una gran polémica el año anterior, cuando la AFA decidió, con el consentimiento de los clubes, entregarle una copa a Rosario Central , que terminó en el primer puesto, a pesar de que nunca se había establecido previamente.

"AYUDEMOS A QUE LOS ÁRBITROS TENGAN EL DESEMPEÑO QUE TIENEN QUE TENER" Claudio Tapia, presidente de la AFA, habló sobre el arbitraje en la conferencia de prensa previa a la definición de la Tabla Anual @camicorrales10 | @Romanbonanno1 pic.twitter.com/qcYRHZooMb

Tapia se refirió a esta polémica en la antesala de la definición del título de este año, que ya es oficial desde el inicio de la temporada: "La tabla anual es un título muy justo. El año pasado algunos lo discutían un poquito, pero las cosas a veces cambian, ¿no?".

"ES UN TÍTULO MUY JUSTO"



La palabra de Claudio Tapia, presidente de la AFA, en la previa de la definición por el título de la Tabla Anual entre Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/GkBkqbiH7r — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2026

Otro punto que tocó el mandatario de la AFA fue el formato del fútbol argentino, que viene siendo criticado por clubes como River y Estudiantes: "Los torneos dan posibilidad a todo, son competitivos hasta lo último. Estudiantes clasificó 16 y terminó saliendo campeón, le da igualdad de condiciones a todos. Lo hace más atractivo, es lo mejor que le puede pasar al futbol argentino".

Por último, anunció cómo será la premiación para el campeón de la tabla anual: "Si sale campeón Rosario Central les pedimos paciencia a los hinchas, que calculo que en dos horas llegaremos a Rosario. Si nos toca a alguno de los dos que juega en Capital Federal seguramente la premiación será más rápida".

"SI SALE CAMPEÓN CENTRAL, LES PIDO PACIENCIA"



Claudio Tapia encabezó la conferencia de prensa previa a la definición del campeón anual y explicó cómo será la celebración para cada uno de los equipos.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PdeY7rW6KD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2026

Rosario Central tendrá una baja sensible para definir la tabla anual

Ángel Di María no podrá disputar la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, en la que definirá el campeonato de liga, por resentirse de una pubalgia. La fuerte baja para Rosario Central fue confirmada por el entrenador Jorge Almirón en la conferencia conjunta organizada por la Liga Profesional.

Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 7 de noviembre desde las 17:30. Para ser campeón de liga por segundo año consecutivo deberá ganarle al equipo cordobés y esperar que Boca y Argentinos Juniors no consigan los tres puntos en sus respectivos encuentros.

Almirón confirmó que Di María no va a jugar la última fecha



Ante la pregunta de Olé, el entrenador de Rosario Central expresó que prefiere cuidar a Ángel



@camicorrales10 | @Romanbonanno1 pic.twitter.com/4Mf0RNIWfi — Diario Olé (@DiarioOle) November 5, 2026

Di María se resintió de una pubalgia durante la fecha pasada, en la que el elenco rosarino se impuso a Sarmiento y tuvo que pedir el cambio, afirmando en un reportaje posterior que estaba “muerto” a partir del dolor en el “costado izquierdo del pubis”.

Desde aquel partido, el futbolista realizó trabajos diferenciados durante los entrenamientos, pero se optó por no acelerar los procesos de recuperación, para que pueda llegar en condiciones a la definición de los playoffs del Clausura que comenzará la próxima semana.