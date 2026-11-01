Stefano Di Carlo rompió el silencio tras el Superclásico y estalló contra Tapia

El presidente de River cuestionó a Ramírez y al VAR después del 1-0 en La Bombonera; Ponzio y D’Onofrio también se sumaron.

River llevó el conflicto por el arbitraje del Superclásico a su máxima expresión después de la derrota 1-0 ante Boca en La Bombonera . El presidente Stéfano Di Carlo publicó un mensaje durísimo contra Nicolás Ramírez y el VAR , en línea con los reclamos que Leonardo Ponzio había realizado durante y después del partido.

“ Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos ”, escribió Di Carlo en su cuenta de X . La declaración llegó minutos después de un encuentro atravesado por dos expulsiones de River , diez tarjetas y varias decisiones que generaron protestas del banco visitante.

El primer episodio determinante ocurrió antes de los diez minutos. Lucas Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel durante un avance de Boca y, luego de la intervención del VAR encabezado por Silvio Trucco , Ramírez revisó la acción y expulsó al defensor por considerar que había cortado una ocasión manifiesta de gol.

Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos.

Con un jugador más, Boca encontró el único tanto del encuentro a los 27 minutos. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y Lautaro Di Lollo ganó de cabeza para establecer el 1-0.

Los reclamos que encendieron a River

El malestar aumentó en el segundo tiempo. River pidió una sanción mayor para Lautaro Blanco por una infracción sobre Tobías Andrada y también reclamó una segunda amarilla para Leandro Paredes después de una falta sobre Tomás Galván. Ninguna de las dos acciones terminó con una expulsión.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Gonzalo Montiel vio la roja directa por una fuerte entrada sobre Blanco. River quedó con nueve y Ponzio reaccionó inmediatamente contra Ramírez. Las cámaras captaron al entrenador diciéndole: “¿Por vos ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Cumpliste, ey, cumpliste. ¿Listo? ¿Otro menos?”.

Después del partido, Ponzio profundizó su cuestionamiento. “La de Blanco y Montiel fueron parecidas. Una es amarilla y otra roja”, sostuvo. También apuntó contra la asistencia tecnológica: “El VAR interfiere en muchos casos en contra nuestra y en otros no interfiere”.

El entrenador retomó además una frase que ya había pronunciado una semana antes: “No quiero que me den ni tampoco que me quiten, en la vida hay que tener valores”.

D’Onofrio también se sumó

La reacción no quedó limitada a la conducción actual. Rodolfo D’Onofrio, expresidente del club, publicó varios mensajes contra las decisiones arbitrales. “ Que ladrones que son, Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto”, escribió.

Luego volvió sobre otras jugadas y aseguró: “¿Siguen creyendo que no nos roban? Si el VAR llamaba habia un penal a Otamendi y una amarilla más para Paredes. No me callo mas, es una vergüenza el fútbol argentino. Perder es parte del deporte que te roben ¡basta!”.

Así, la derrota dejó un conflicto que excedió el resultado. Boca ganó con el gol de Di Lollo y River terminó con nueve futbolistas, pero el foco posterior quedó puesto en Ramírez, el VAR y una serie de reclamos que fueron desde el banco hasta la presidencia del club.