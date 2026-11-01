Los mejores memes de la victoria de Boca ante River en el Superclásico

Como es habitual, el triunfo Xeneize en La Bombonera desató una ola de cargadas para el Millonario que perdió los dos Superclásicos del 2026.

El Superclásico entre Boca y River dejó mucho más que el triunfo 1-0 del Xeneize en La Bombonera . El partido estuvo atravesado por las polémicas arbitrales, las expulsiones y un desarrollo cargado de tensión que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

El único gol del encuentro lo convirtió Lautaro Di Lollo , mientras que River terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel . La primera roja llegó antes de los diez minutos, después de una revisión del VAR , y condicionó desde muy temprano el planteo del equipo dirigido por Leonardo Ponzio .

Como suele ocurrir después de cada Superclásico, los usuarios aprovecharon cada episodio para inundar las redes con memes, cargadas y reacciones . Hubo referencias al resultado, al arbitraje, a las protestas del banco millonario y a varias situaciones que marcaron el desarrollo del encuentro.

La mayoría de las publicaciones, sin embargo, apuntaron a Martínez Quarta, protagonista de la primera gran polémica de la tarde. Su expulsión en el comienzo del partido fue uno de los temas más repetidos y terminó convirtiéndolo en uno de los principales blancos de las bromas tras la derrota de River.

JSHSJAJAJAJAJA NO TE VAYAS NUNCA, AMIGO. pic.twitter.com/nr0s1DxIEV — SECA NUCA DESDE LA CUNA (@SecaNunca) November 1, 2026

El partido del chico ese Silva que jugó de 5 en River pic.twitter.com/t8kB5zYT5Y — Joan. (@NotJoanefe) November 1, 2026

Martinez Quarta dentro de 3 meses: pic.twitter.com/DGgxFFS4Vx — De Primera (@DePrimeraa) November 1, 2026

Yo con el cuadro de M. Quarta en mi habitación pic.twitter.com/PU9JxfhwiH — Boca Info (@Labocatw) November 1, 2026

No sabía que jugábamos contra los Pumas. pic.twitter.com/WTXPIn407b — SECA NUCA DESDE LA CUNA (@SecaNunca) November 1, 2026

Qué es el DOGSO, la explicación que dio Ramírez para echar a Martínez Quarta en el Superclásico

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en los primeros minutos del Superclásico tuvo una explicación particular por parte de Nicolás Ramírez. Después de revisar la jugada a instancias del VAR, el árbitro comunicó su decisión en mitad de la cancha de la Bombonera y utilizó una sigla en inglés para fundamentar la tarjeta roja directa al defensor de River. El término fue DOGSO, una abreviatura reglamentaria que se emplea para identificar las infracciones que impiden una ocasión manifiesta de gol.

“Luego de la revisión en campo, observo que el jugador N° 28 visitante comete una infracción de DOGSO hacia el equipo rival. Decisión final: tiro libre para el equipo local y expulsión”, explicó el juez ante los futbolistas. La expresión corresponde a “Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity”, que en español significa impedir una ocasión manifiesta de gol. Esa fue la interpretación que realizó el juez sobre el agarrón de MQ a Miguel Merentiel, cuando el delantero uruguayo se dirigía hacia el arco defendido por Santiago Beltrán.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL. El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/juiK98KW5p — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

La decisión generó fuertes protestas de los jugadores del Millonario y también repercusiones fuera del campo de juego. Sin embargo, el juez mantuvo su determinación después de observar las imágenes en el monitor. Para considerar que se trató de una oportunidad manifiesta de gol, se evaluaron cuatro condiciones reglamentarias: la distancia respecto del arco, la dirección del ataque, la posibilidad de controlar la pelota y la cantidad de defensores con capacidad de intervenir.

En la jugada, la Bestia tenía el balón por delante y estaba en condiciones de avanzar hacia el área, a unos 30 metros del arco. Además, se desplazaba en diagonal hacia el centro y ningún defensor de River tenía posibilidades concretas de impedir que quedara mano a mano con el arquero. Por esos elementos, el encargado de impartir justicia entendió que la infracción cumplía con los requisitos de DOGSO y confirmó la expulsión que dejó al equipo de Leonardo Ponzio con diez futbolistas desde los siete minutos.