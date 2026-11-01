Ponzio explotó contra Nicolás Ramírez tras la roja a Montiel: el picante gesto que le hizo

El DT millonario apuntó contra el arbitraje en La Bombonera luego de quedar con nueve y profundizó sus críticas tras la derrota 1-0.

Leonardo Ponzio protagonizó uno de los momentos de mayor tensión del Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en La Bombonera . Después de la expulsión de Gonzalo Montiel , el entrenador millonario se cruzó con Nicolás Ramírez y lanzó una frase que quedó registrada por las cámaras: “ ¿Por vos ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Cumpliste, ey, cumpliste. ¿Listo? ¿Otro menos? ”.

El gesto llegó a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando River ya jugaba con uno menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta . Montiel cometió una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco y Ramírez le mostró la tarjeta roja directa , dejando al visitante con nueve futbolistas para disputar el tramo final.

Ponzio miró fijamente al árbitro y acompañó el reclamo con gestos desde el banco. Su reacción no estuvo vinculada únicamente a esa jugada: River acumulaba cuestionamientos por distintas decisiones tomadas durante una tarde que terminó con dos expulsados y diez tarjetas .

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La primera acción determinante había ocurrido antes de los diez minutos. Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel durante un avance de Boca. Ramírez inicialmente permitió continuar, pero el VAR, encabezado por Silvio Trucco, lo convocó para revisar la jugada. Tras observar las imágenes, consideró que el defensor había evitado una ocasión manifiesta de gol y lo expulsó.

Las jugadas que encendieron al banco de River en el Superclásico

Con superioridad numérica, Boca abrió el marcador a los 27 minutos. Sebastián Villa ejecutó un córner y Lautaro Di Lollo ganó de cabeza para convertir el único tanto del partido.

En el complemento aparecieron las situaciones que aumentaron el malestar millonario. Una de ellas fue una infracción de Blanco sobre Tobías Andrada, por la que desde River reclamaron una sanción mayor. El lateral de Boca continuó en cancha.

También hubo protestas por Leandro Paredes. El mediocampista ya estaba amonestado cuando cometió una falta sobre Tomás Galván, pero Ramírez entendió que la acción no justificaba una segunda amarilla.

La expulsión de Montiel terminó de encender el banco visitante. Una vez fuera del campo, el lateral también discutió con Sebastián Zunino y realizó gestos hacia la tribuna antes de retirarse.

Ponzio profundizó sus críticas después del partido

El enojo continuó en la conferencia posterior a la derrota en La Bombonera. Ponzio comparó algunas de las decisiones y cuestionó directamente el criterio arbitral. “La de Blanco y Montiel fueron parecidas. Una es amarilla y otra roja”, sostuvo.

También apuntó contra el funcionamiento de la asistencia tecnológica: “El VAR interfiere en muchos casos en contra nuestra y en otros no interfiere”.

"NO QUIERO QUE ME DEN PERO TAMPOCO QUIERO QUE ME QUITEN" La reflexión de Leo Ponzio sobre hacer el bien o el mal tras el Superclásico. Mirá #ESPNF10 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/IJPKReGd9K — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 1, 2026

El entrenador retomó además una idea que ya había expresado una semana antes, tras el triunfo contra Racing: “No quiero que me den ni tampoco que me quiten, en la vida hay que tener valores”.

El 1-0 de Boca quedó así acompañado por una fuerte discusión arbitral. River terminó con nueve jugadores y Ponzio convirtió su cruce con Ramírez en la imagen más caliente de una tarde atravesada por las expulsiones, las intervenciones del VAR y los reclamos por el criterio disciplinario.