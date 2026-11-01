Rodolfo D'Onofrio estalló por el arbitraje en el Superclásico: "¡Qué ladrones que son!"

Rodolfo D’Onofrio volvió a expresar su malestar con el arbitraje del fútbol argentino y apuntó contra las decisiones que, según su mirada, perjudicaron a River en el Superclásico frente a Boca . El expresidente del Millonario utilizó su cuenta de X para cuestionar la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien vio la tarjeta roja cuando apenas se habían disputado siete minutos del encuentro en la Bombonera. Su reacción llegó después de una jugada que modificó el desarrollo del partido.

“ Qué ladrones que son . Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!!”, escribió el exdirigente en su primera publicación. El mensaje estuvo dirigido a la actuación del árbitro Nicolás Ramírez , quien inicialmente no había sancionado la infracción, pero fue convocado por el VAR para revisar la acción. Tras observar las imágenes, el juez consideró que correspondía expulsar al defensor por impedir una ocasión manifiesta de gol.

La jugada se produjo cuando Miguel Merentiel avanzaba hacia el arco millonario y MQ lo tomó para evitar que continuara su carrera. El artillero había quedado en una posición favorable para enfrentar al arquero, por lo que la intervención del zaguero fue interpretada como una infracción que reunía los criterios para aplicar la tarjeta roja. Silvio Trucco estuvo a cargo del VAR y llamó al encargado de impartir justicia para que revisara la acción en el monitor.

Que ladrones que son, Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto.!!!!

La decisión dejó al equipo de Núñez con diez futbolistas durante prácticamente todo el Superclásico -luego, en el complemento, echaron a Montiel- y obligó a modificar el planteo previsto para el encuentro. Sin embargo, la bronca de D’Onofrio no se limitó a la jugada protagonizada por el defensor. En un segundo mensaje, el expresidente recordó una acción del clásico anterior disputado en el estadio Monumental, en la que River había reclamado un penal sobre Martínez Quarta en el cierre del partido.

La bronca de D'Onofrio con el recuerdo hacia Darío Herrera

“Se acuerdan en la cancha de River... Si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, publicó. De esa manera, vinculó la expulsión en la Bombonera con el reclamo que había quedado pendiente por un posible empujón de Lautaro Blanco sobre el defensor millonario. En aquel encuentro, el árbitro había sido el neuquino Darío Herrera y la jugada no derivó en una revisión del VAR.

Se acuerdan en la cancha de River ,.

si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el Var ni llamo.

Podra ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos

No me puedo quedar callado .

Es una verguenza. — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

El planteo de D’Onofrio se sumó así a una discusión que volvió a instalarse alrededor del arbitraje en los Superclásicos. El exmandatario sostuvo que existe un trato desigual hacia River y cuestionó que algunas acciones sean revisadas mientras otras quedan sin intervención. Sus publicaciones tuvieron repercusión en las redes sociales, especialmente por el tono de sus acusaciones y por la referencia directa a decisiones tomadas en los dos últimos enfrentamientos entre los equipos.