Un pésimo momento: hace cuánto River no le gana un Superclásico a Boca

River atraviesa una nueva racha sin poder vencer a Boca en el Superclásico . La última victoria del Millonario fue el 27 de abril de 2025 , cuando se impuso por 2-1 en el Estadio Monumental, por el Torneo Apertura. Franco Mastantuono y Sebastián Driussi marcaron los goles del equipo de Núñez, que desde entonces no volvió a quedarse con los tres puntos frente a su clásico rival.

Después de aquel encuentro, se disputaron tres Superclásicos oficiales y el elenco hoy comandado por Leonardo Ponzio no pudo ganar ninguno. La primera caída llegó el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca se impuso por 2-0 en La Bombonera , por el Torneo Clausura. El siguiente enfrentamiento se jugó el 19 de abril de 2026, en el Monumental, y terminó con victoria xeneize por 1-0 , en el marco del Apertura.

El tercer capítulo de esta serie se disputó este domingo, nuevamente en La Bombonera. El cuadro azul y oro ganó por 1-0 y consiguió su segundo triunfo consecutivo como local ante el Millonario, de la mano del testazo de Lautaro Di Lollo . De esta manera, el equipo de Núñez acumula tres clásicos oficiales sin victorias, con dos derrotas y un empate desde aquel último festejo.

Las peores rachas históricas de cada club en los Superclásicos

Sin embargo, la sequía actual todavía está lejos de las peores marcas históricas del club. Si se tienen en cuenta los partidos oficiales y amistosos, River llegó a permanecer 13 Superclásicos consecutivos sin ganarle a Boca. La serie se extendió entre 1990 y 1993 e incluyó nueve triunfos xeneizes y cuatro empates, según los registros. La racha terminó el 13 de febrero de 1993, cuando el conjunto de Núñez consiguió una victoria por 2-0.

¡DE CABEZA, DI LOLLO PUSO EL 1-0 PARA BOCA!



El defensor del Xeneize ganó de arriba y metió un gran cabezazo para el festejo en la Bombonera ante River.#LPFxTNTSports#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/kPQQ2AcRma — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

En ese período, el conjunto de la Ribera había construido una seguidilla de resultados favorables que incluyó encuentros por torneos locales, la Copa Libertadores y amistosos. La marca volvió a repetirse durante la década siguiente: entre 1996 y 1999, el Xeneize acumuló otros 13 partidos sin perder frente a River, con ocho victorias y cinco igualdades. En esa oportunidad, el Millonario cortó la serie el 17 de octubre de 1999, con un triunfo por 2-0.

Del otro lado, Boca también tuvo una extensa sequía. Entre 1984 y 1986, el equipo de Núñez acumuló 11 clásicos consecutivos sin perder, con seis triunfos y cinco empates. La serie comenzó después de una victoria xeneize por 3-0, el 16 de febrero de 1984, y terminó el 2 de noviembre de 1986, cuando el cuadro azul y oro volvió a imponerse por 1-0. En esa racha se contabilizaron seis partidos oficiales y cinco amistosos.

BOCA LE GANÓ 1-0 A RIVER Y SUMA ¡¡TRES SUPERCLÁSICOS!! CONSECUTIVOS CON TRIUNFO, ALGO QUE NO PASABA HACE ¡¡35 AÑOS!!



Así es LÍDER de la Anual a falta de UNA FECHA y depende de sí mismo para ser CAMPEÓN. pic.twitter.com/BF9DAJywXs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 1, 2026

Si se consideran exclusivamente los torneos organizados por AFA y Conmebol, los registros cambian. Boca tuvo nueve encuentros oficiales consecutivos sin perder ante su clásico rival entre 1995 y 1999, mientras que la mejor serie invicta del Millonario en esa misma categoría fue de seis partidos, entre 1984 y 1986. Son marcas que permiten dimensionar las distintas etapas de dominio y que marcan que el Xeneize, en un momento dulce, sueña con meterse en ese lote.