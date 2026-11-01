River explotó contra el pésimo arbitraje de Ramírez: las jugadas de Paredes, Otamendi y Montiel

El árbitro ya estaba en el centro de la polémica y para colmo tomó varias decisiones equivocadas en el Superclásico.

El Superclásico terminó con una fuerte polémica arbitral y un River que se fue de La Bombonera con más bronca que respuestas. La derrota por 1 a 0 ante Boca, con el gol de Lautaro Di Lollo , quedó atravesada por las decisiones de Nicolás Ramírez , que desataron las protestas del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia millonaria.

Ya en la previa, el "universo" del Millo había calentado el ambiente con expresiones institucionales, como no ir a la conferencia de prensa que propone AFA antes de cada Clásico. Es la primera vez que un club argentino resuelve no asistir a este evento previo que busca, justamente, bajar la espuma de ciertas suspicacias.

Al unísino, los dirigentes de River y los periodistas que cubren el día a día cumplieron a rajatabla su objetivo para inundar las redes sociales de estos conceptos.

Sobre River se habla más de los arbitrajes que de los 100 millones de dólares que gastó en un año para armar un equipo que no pelea por nada.

Las polémicas

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el comienzo, un posible penal sobre Nicolás Otamendi y la roja a Gonzalo Montiel fueron los principales focos de conflicto.

La primera gran controversia llegó a los 10 minutos, cuando Ramírez, después de revisar el VAR, expulsó a Martínez Quarta por una infracción sobre Miguel Merentiel. Aunque River reconoció la existencia del contacto, reclamó que Marcos Acuña estaba cerca de la jugada y podía intervenir. Sin embargo, las mayores críticas llegaron en el complemento.

Leandro Paredes, que ya estaba amonestado, realizó gestos (como es habitual) y luego cometió una infracción sobre el ingresado Lautaro Pereyra. El árbitro cobró la falta, pero no le mostró la segunda amarilla. Para River, era una expulsión que correspondía.

¡TODO RIVER PIDIÓ LA SEGUNDA AMARILLA PARA PAREDES POR ESTA INFRACCIÓN! El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/CuaxNT8Uwy — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Poco después, ya con los ánimos muy caldeados, el Millonario reclamó un penal por un agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi dentro del área. Ni Ramírez ni el VAR, a cargo de Silvio Trucco, consideraron que hubiera infracción.

La última escena llegó pasando los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel fue expulsado por una dura entrada sobre Lautaro Blanco. La decisión dejó a River con nueve futbolistas y provocó una nueva protesta generalizada.

¡UN SUPERCLÁSICO DE TERROR PARA RIVER! Montiel lo bajó a Blanco con este patadón y dejó al Millonario con 9 jugadores ante Boca. El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/DLmaeIQuCV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

La disputa de River con AFA

El enojo excede las decisiones puntuales. En Núñez relacionan lo sucedido con el enfrentamiento institucional que mantienen con la conducción de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia. River viene cuestionando públicamente el manejo del fútbol argentino, votó en contra del formato de los torneos para 2027 y profundizó sus diferencias con la conducción de la entidad.

En ese contexto, las decisiones de Ramírez alimentaron las sospechas de una persecución y pusieron en discusión incluso la moralidad del arbitraje. Una acusación de enorme gravedad que vuelve a exponer la tensión entre el club y la cúpula del fútbol argentino.