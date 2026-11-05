Los mejores memes del triunfo de River ante Aldosivi, con énfasis en el polémico arbitraje
El Millonario le ganó al Tiburón con una actuación del juez del encuentro que generó conversación en las redes sociales.
River venció 2-0 a Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura en un partido cargado de polémicas: al Tiburón le anularon la apertura del marcador por un fino offside y unos minutos más tarde, el árbitro Ferreyra le concedió un penal al Millonario.
Estas acciones se dieron tras una semana cargada por las acusaciones de figuras pesadas de River por el arbitraje en el superclásico: desde Ponzio hasta Di Carlo hablaron sobre las decisiones de Nicolás Ramírez, e incluso reapareció Donofrio en redes sociales para acusar al juez de robo.
Los mejores memes de la victoria de River
Los usuarios en redes sociales no dejaron pasar este comportamiento y varios subieron memes para burlarse sobre la actitud de River al considerarlo favorecido por el arbitraje ante Aldosivi.
Pero los memes no solo se centraron en el arbitraje, sino que varios apuntaron contra el bajo rendimiento del equipo de Leo Ponzio, con usuarios hinchas de River sufriendo por la dificultad para vencer a un equipo ya descendido.
Así fue la victoria de River ante Aldosivi
River fue ampliamente superior en un primer tiempo en el que no sufrió, aunque su falta de claridad en la gran mayoría de las jugadas generó que termine los 45 minutos sin abrir el marcador.
En 22 minutos, un desborde por derecha del lateral Giovanni González terminó en un centro atrás para Lucas Beltrán, que no pudo rematar. La pelota le quedó a Tomás Galván, que definió de primera y por encima del travesaño, cerca del área chica.
En 40 minutos, Giovanni González se quedó con una pelota suelta sobre el costado derecho del área grande y sacó un remate rápido y bajo, al que Acosta llegó sin mayores inconvenientes. Tres minutos más tarde, un tiro libre al borde del área grande fue ejecutado por Thiago Almada, que buscó el ángulo derecho del arquero rival e impactó su remate en el travesaño.
Aldosivi abría el marcador en su primera llegada de peligro al arco rival, a los 13 minutos, cuando el defensor Santiago Moya lograba aprovechar un rebote ante una salida en falso del arquero Santiago Beltrán, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, tras la revisión del VAR.
Almada volvió a generar peligro con un tiro libre a los 21 minutos, con un gran remate con efecto que volvía a buscar el ángulo izquierdo de Acosta, que se impuso nuevamente: el guardameta desvió el disparo hacia arriba.
El equipo de Ponzio no pudo marcar el 1-0 hasta los 30 minutos, con un penal posterior a una mano en el área en el que Lucas Beltrán cruzó un derechazo bajo, para darle la ventaja a River.
Ya con tiempo cumplido, una buena combinación por izquierda permitió que Francisco Ortega llegue hasta el fondo por izquierda y tire el centro atrás para Ángel Correa, que cruzó su remate de derecha a la carrera para marcar el 2-0 final.
Con el triunfo, el Millonario sostiene el cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, y necesita que Belgrano no gane por cinco goles o más para cerrar el campeonato en esa posición.
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