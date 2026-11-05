Las polémicas en River-Aldosivi: un fino offside y un penal por una mano a favor del Millonario

Tras una semana cargada de conversaciones alrededor del arbitraje, en la victoria del equipo de Leo Ponzio hubo algunas jugadas que dieron que hablar.

River ganó una parada clave en Mar del Plata ante Aldosivi y aseguró la mejor posición posible en su grupo del Torneo Clausura. En un partido trabado, el Tiburón se puso en ventaja con un tanto de Moya, pero el VAR lo terminó anulando por un polémico offside de Vombergar. Unos minutos más tarde, hubo un penal a favor del Millonario.

A los 59 minutos del encuentro, luego de un centro al área del Millonario, el arquero Beltrán salió lejos y chocó con Otamendi , dejando la pelota bollando para que Moya, tras un taco fallido de Vombergar, ponga el 1-0 para hundir al equipo de Ponzio.

Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, el árbitro Bryan Gustavo Ferreyra anunció que había posición adelantada del delantero esloveno, aunque parecía estar en la misma línea que el último hombre de River.

SE SALVÓ EL MILLONARIO: por este offside de Vombergar, no suma el gol de Moya tras el choque entre Beltrán y Otamendi.



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Unos minutos después, Ferreyra fue al VAR para cobrar penal a favor de River, por una mano de Vombergar cuando estaba en la barrera del tiro libre.

"Vombergar":

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Así fue la victoria de River ante Aldosivi

River venció a Aldosivi 2-0 en Mar del Plata por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura y se aseguró el cuarto puesto de la zona B, por lo que jugará los octavos de final en el Monumental, contra el quinto del otro grupo.

El primer tiempo del encuentro de la fecha 16 no tuvo tantas situaciones claras. Sin embargo, el Millonario fue el que más cerca estuvo de abrir el marcador, con Galván teniendo la primer chance con una pelota que le quedó en la medialuna y el volante la tiró por encima del travesaño.

¿CÓMO NO FUE GOL DE GALVÁN?



El mediocampista de River tuvo una chance inmejorable ante Aldosivi y la pelota salió por arriba del travesaño.



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Hubo dos polémicas por patadas de jugadores de Aldosivi: primero fue Palavecino y luego Castro, que le entraron fuerte al juvenil de River, Espíndola, pero el árbitro Bryan Gustavo Ferreyra decidió que ninguna ameritaba la roja.

A los 43 minutos de la parte inicial, un tiro libre al borde del área grande fue ejecutado por Thiago Almada, que buscó el ángulo derecho del arquero rival e impactó su remate en el travesaño.

EL TRAVESAÑO EVITÓ UN GOLAZO DE ALMADA



De tiro libre, el mediocampista de River sacó un gran remate y el travesaño le negó el 1-0 ante Aldosivi.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/13YheutN5L — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2026

En el inicio de la segunda parte, un córner bajo al primer palo le llegó a Otamendi, que no pudo ajustar el cabezazo para hacerlo buscar el arco, y el mismo se fue ancho.

Aldosivi abría el marcador en su primera llegada de peligro al arco rival, a los 13 minutos, cuando el defensor Santiago Moya lograba aprovechar un rebote ante una salida en falso del arquero Santiago Beltrán, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, tras la revisión del VAR.

A los 28 minutos de la segunda mitad, nuevamente el VAR llamó al árbitro Ferreyra, por una mano del delantero de Aldosivi Vombergar tras un tiro libre de River. Tras una larga revisión, el juez fue al monitor y cobró penal para el Millonario.

A los 30 minutos, Lucas Beltrán puso el 1-0: remató a la derecha del arquero Acosta, que a pesar de adivinar el palo, nada pudo hacer con el certero derechazo del delantero.

DE PENAL, BELTRÁN PUSO EL 1-0 PARA RIVER



El delantero del Millonario ejecutó cruzado y abrió el marcador ante Aldosivi.



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Ya en los minutos de descuento, Ángel Correa apareció para poner el 2-0: tras una buena corrida de Ortega por el carril izquierdo, encontró con un preciso centro atrás al diez, que cruzó el disparo para que River respire.