Fin del sueño para Etcheverry en el Masters 1000 de París, eliminado por la gran revelación del torneo.

Tomás Etcheverry (31° del ranking mundial) se presentó en los octavos de final del Masters 1000 de París después de sus grandes victorias, siendo la más reciente ante Alex De Miñaur (9°), la primera suya ante un jugador metido en el Top 10. En ese contexto, se midió ante Rinky Hijikata (83°), verdugo de Novak Djokovic (11°) en el certamen. En un encuentro disputado, el triunfo quedó en manos del australiano por 2-6, 6-3 y 7-5.

Etcheverry fue quien comenzó imponiendo condiciones en el set inicial, con un tenis arrollador, que vino de la mano con dos quiebres a su favor y ninguno para su rival. De esa manera, sintiéndose cómodo y encontrando espacios desde todos los sectores de la cancha, el platense consiguió un sólido 6-2, en menos de media hora de juego.

Sin embargo, pese a que todo parecía ir cómodo para Tomás, al igual que en su reciente victoria ante Djokovic, Hijikata revivió de las cenizas en el segundo capítulo. A diferencia de lo sucedido en la manga anterior, fue Etcheverry quien no logró romper el saque rival (solo tuvo una oportunidad), mientras que el australiano aprovechó una de las tres chances que tuvo, para posteriormente nivelar el match con el 6-3 de su lado.

A diferencia de los dos anteriores, el tercer y decisivo set comenzó con mucha firmeza por parte de los dos jugadores en sus respectivos turnos de servicios. Etcheverry contó con varias puntos para aventajarse ante Hijikata en el cuarto game, pero Rinky salió ileso. De esta manera, cuando todo parecía que se iba a definir en un tiebreak, el sudamericano cedió en el 5-5 y luego finalizaría su participación en París. La cuarta vez en octavos de final de Tomas en Masters 1000 en esta temporada (anteriormente, en Miami, Monte-Carlo y Madrid), al igual que las veces anteriores, fue con derrota. Por lo pronto, se despide de la temporada ubicado virtualmente en el N°29.

Quién es Rinky Hijikata, el sorpresivo qualy que eliminó a Djokovic y Etcheverry

El australiano Rinky Hijikata es la gran sorpresa del Masters 1000 de París. De raíces japonesas y con 25 años de edad, dio dos grandes batacazos en el torneo de La Defense donde derrotó de manera sorpresiva a Novak Djokovic y al argentino Tomás Etcheverry. Ubicado en el puesto N°83 del ranking ATP, ingresó a este certamen desde la qualy y nunca había logrado meterse entre los ocho mejores de un torneo de esta categoría.

Nacido en Sídney en febrero de 2001, es hijo de inmigrantes japoneses en el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Su padre, coach de tenis, fue el que lo inició en este deporte a la edad de tres años, donde creció viendo a quien sería uno de sus grandes ídolos: Lleyton Hewitt.

Como Junior, disputó una gran cifra de torneos de Grand Slam. En total, entre 2017 y 2019, compitió en diez majors. Sin embargo, quien llegó a ocupar el puesto N°9 del escalafón juvenil nunca superó los cuartos de final. De hecho solamente pisó una vez esta ronda, hecho que ocurrió en el Australian Open 2018.

A nivel Masters 1000, hasta estos cuartos de final en París, nunca había destacado. Su mejor resultado a este nivel ocurrió a principios de 2026, en Indian Wells, donde también llegó al cuadro principal a través de la clasificación. En el desierto de California, accedió a los octavos de final donde le ganó a Luciano Darderi y Alexander Bublik antes de perder frente a Cameron Norrie. Meses después, Hijikata viviría la mejor semana de su vida. Está entre los ocho mejores del evento ATP por excelencia y venció a jugadores como Novak Djokovic y Tomás Etcheverry y experimentará el mejor ascenso de su vida en el ranking mundial.