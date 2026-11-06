El posteo de Stéfano Di Carlo sobre la legalización del aborto que se viralizó

La expresión del ahora presidente de River tomó trascendencia en las últimas horas, en medio de la crisis futbolística del club.

Las malas noticias no dejan de acumularse en River . A la derrota ante Boca en el Superclásico , el flojo presente futbolístico y los cuestionamientos a la conducción del club se sumó una vieja publicación de Stéfano Di Carlo que volvió a viralizarse en las redes sociales.

Se trata de un posteo en la red social X que el actual presidente del Millonario escribió en junio de 2018 , cuando el Congreso debatía la legalización del aborto en Argentina. En aquel momento, el dirigente expresó su rechazo al proyecto con un mensaje que volvió a generar repercusión esta semana, en medio de la crisis que atraviesa el equipo de Núñez.

"El aborto es siempre doloroso para la mujer que lo afronta, legal o ilegalmente. Eso no cambiará. Legalizarlo, es aceptar el fracaso de la Educación como definitivo. Es convalidar el dolor como opción. La ley en cuestión, es elegir el camino más fácil y contra el más débil", escribió Di Carlo.

La publicación reapareció después de la caída de River ante Boca, en un contexto en el que el presidente quedó bajo la lupa por el presente deportivo de la institución. El resultado del Superclásico profundizó el malestar de los hinchas, que cuestionan tanto el rendimiento del equipo como las decisiones tomadas desde la dirigencia.

El tuit de 2018, que hasta ahora permanecía lejos de la discusión futbolística cotidiana, volvió a instalarse como un tema de debate y sumó un nuevo frente de críticas para el máximo responsable del club.

Di Carlo, en el centro de la crisis de River

La derrota por 1-0 ante Boca en la Bombonera dejó mucho más que un resultado negativo. River tuvo una actuación pobre, terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel y quedó expuesto a una nueva ola de cuestionamientos.

En ese escenario, Di Carlo salió a reclamar por el arbitraje de Nicolás Ramírez y apuntó contra la conducción de la AFA.

"Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", publicó el presidente en su cuenta de X después del encuentro.

Sin embargo, el propio dirigente reconoció posteriormente que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias y realizó una autocrítica sobre el rendimiento futbolístico.

"River no pateó al arco, es inapelable y no nos representa", expresó en una entrevista con ESPN, en la que también respaldó a Leonardo Ponzio hasta fin de año y explicó que luego se evaluará su continuidad.

La declaración dejó expuesta una realidad que va más allá de las polémicas arbitrales: River atraviesa un momento deportivo delicado y la responsabilidad de la conducción también quedó en discusión.

Un viejo tuit que volvió en el peor momento

La viralización del mensaje sobre el aborto se produjo en medio de ese escenario. La publicación de junio de 2018, cuando Di Carlo todavía no ocupaba la presidencia de River, volvió a circular y abrió una discusión que excede el fútbol.

El dirigente había planteado que legalizar el aborto significaba aceptar el fracaso de la educación y elegir el camino más fácil. Sus palabras, escritas durante el debate legislativo, reaparecieron ahora y generaron críticas por su postura sobre un tema social que atravesó una discusión profunda en Argentina.

El episodio tiene un componente anecdótico dentro de la crisis futbolística, pero también refleja el clima que rodea al presidente. En un momento en el que River necesita respuestas deportivas e institucionales, cada antecedente de su conducción vuelve a quedar bajo la lupa.

La derrota ante Boca, el rendimiento del equipo y las decisiones dirigenciales ya habían puesto a Di Carlo en el centro de la escena. La circulación de aquel tuit sumó otro elemento a una semana cargada de cuestionamientos.

En River, las malas noticias se acumulan y el presidente aparece cada vez más expuesto. Mientras el equipo intenta encontrar una salida futbolística, la discusión sobre su gestión continúa creciendo y hasta viejas publicaciones personales vuelven a convertirse en tema de debate.