Dibu Martínez debió ser operado tras el choque: cuál es la lesión

La preocupación por Emiliano “Dibu” Martínez aumentó horas después del fuerte choque que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League . Los estudios confirmaron que el arquero de la Selección Argentina padeció una fractura mandibular y debió ser sometido este sábado por la tarde a una intervención quirúrgica en Liverpool .

La lesión se produjo a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Kiernan Dewsbury-Hall ejecutó un tiro libre al área de Chelsea. Martínez salió a despejar con los puños y, en el aire, impactó de cabeza contra Jarrad Branthwaite . El golpe fue tan fuerte que el arquero quedó tendido sobre el césped y el juego permaneció detenido durante varios minutos.

El campeón del mundo recibió atención médica durante aproximadamente ocho minutos. Los médicos lo inmovilizaron , le colocaron un cuello ortopédico y le suministraron oxígeno antes de retirarlo en camilla. En su lugar ingresó Mike Penders , mientras el argentino era trasladado para realizarse estudios en un hospital de Liverpool.

Horas más tarde se confirmó que Martínez sufrió una fractura en la mandíbula y que debía ser operado. Al mismo tiempo, las tomografías realizadas en cabeza, cuello y espalda arrojaron resultados favorables, una señal positiva dentro de un cuadro que inicialmente había generado una fuerte preocupación por la violencia del impacto.

Hasta el momento, Chelsea no informó oficialmente cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas. La evolución posterior a la cirugía será determinante para establecer los plazos de recuperación y saber cuándo podrá volver a entrenarse y competir.

Xabi Alonso llevó tranquilidad tras el partido

Una vez finalizado el encuentro, Xabi Alonso había dado las primeras precisiones sobre el estado del arquero. “Hasta donde sé, él dejó el estadio consciente. Y ahora está en el hospital, donde se le están realizando estudios. Así que veremos. Es lo que sé hasta ahora”, explicó el entrenador de Chelsea.

El técnico también había pedido cautela hasta contar con los resultados médicos definitivos. “Tenemos que esperar. Ojalá no sea nada demasiado grave, pero por el momento debemos esperar”, agregó.

Chelsea terminó imponiéndose 2-0 frente a Everton, pero el resultado deportivo quedó rápidamente relegado por la situación del argentino. Antes del golpe, Dibu había tenido varias intervenciones importantes y mantenía su arco en cero.

Martínez también había protagonizado una situación particular durante el primer tiempo. El árbitro sancionó un córner para Everton después de considerar que el arquero había superado los ocho segundos permitidos con la pelota en sus manos antes de reanudar el juego.

La atención ahora está centrada completamente en su recuperación. La confirmación de la fractura mandibular convirtió en una lesión concreta lo que inicialmente había sido una alarma por el golpe en la cabeza. Los estudios complementarios favorables despejaron otras complicaciones, pero la operación abre ahora un período de recuperación cuyo alcance todavía no fue informado.

La noticia también genera atención en la Selección Argentina, donde Martínez es una de las principales referencias del plantel. A la espera de un parte médico de Chelsea y de mayores detalles sobre la intervención, el arquero permanecerá bajo seguimiento después de uno de los golpes más duros sufridos en su carrera reciente.