Otra lesión de Lautaro Martínez lo dejará un tiempo afuera de las canchas

El delantero argentino había comenzado muy afilado en una nueva temporada con el Inter de Italia.

Una nueva preocupación física sacude a la Selección argentina . Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y deberá permanecer alejado de las canchas durante las próximas semanas. La noticia encendió las alarmas tanto en el Inter de Milán como en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni , que sigue de cerca la evolución del delantero de cara a la próxima fecha FIFA.

El club italiano confirmó el diagnóstico este jueves 15 de octubre, después de que el atacante se sometiera a estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano. Según el parte oficial, los exámenes detectaron una lesión en los músculos flexores del muslo izquierdo.

Aunque el Inter no precisó un plazo de recuperación, las primeras estimaciones periodísticas indican que Lautaro podría estar alrededor de tres o cuatro semanas sin jugar . De confirmarse ese escenario, se perdería varios compromisos importantes con su equipo y llegaría con lo justo —o directamente no llegaría— a los amistosos que la Albiceleste disputaría en noviembre.

La lesión llegó después de un doblete en la Champions

La dolencia se conoció después de una noche agridulce para el delantero argentino. El martes, Lautaro convirtió dos goles en la derrota del Inter por 4-3 frente al Brujas, por la Champions League. Pese a su aporte ofensivo, el conjunto italiano no pudo evitar la caída.

El capitán del equipo milanés atravesaba un buen momento goleador y se había convertido en una pieza fundamental para el funcionamiento ofensivo. En la Serie A acumulaba cuatro tantos en cinco partidos, una cifra que refleja su importancia dentro del equipo.

Ahora, el entrenador Cristian Chivu deberá buscar alternativas para cubrir una ausencia sensible en un tramo exigente del calendario. Entre los compromisos que podría perderse aparecen partidos de la liga italiana y de la Champions, incluido el clásico ante el Milan, programado para el 31 de octubre.

¿Llega Lautaro a la próxima fecha FIFA?

La principal incógnita pasa por su disponibilidad para la Selección argentina. La próxima ventana internacional está prevista para noviembre y el equipo nacional tendría programados dos amistosos, aunque la presencia del atacante dependerá de cómo evolucione su lesión.

Si se cumplen los plazos estimados, Lautaro podría llegar sin ritmo de competencia o quedar afuera de la convocatoria. Por ahora, sin embargo, no hay una baja confirmada para la Selección: el Inter todavía no informó una fecha concreta para su regreso y la recuperación será determinante.

Para Scaloni, la situación obliga a seguir de cerca los próximos controles médicos. El delantero es una de las principales referencias ofensivas del equipo y su estado físico será un factor importante al momento de definir la lista para los compromisos internacionales.

La prioridad inmediata será que el atacante se recupere sin apurar los tiempos. Mientras tanto, la lesión abre un interrogante para el Inter y mantiene en alerta a la Selección argentina, que espera contar con uno de sus delanteros más importantes para la próxima fecha FIFA.

Qué partidos se perdería

Con la camiseta nerazzurra, entre la Serie A y la Champions. no estaría contra Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, el clásico de Milan, Feyenoord y Como. La ventana internacional con la Albiceleste será del 9 al 17 de noviembre.