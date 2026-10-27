Sigue la polémica por el caso Rojo: las declaraciones del DT de Flamengo y la respuesta de Estudiantes

El equipo brasilero está confiado en que el reclamo por la inclusión del defensor argentino le dará la clasificación a la final de la Libertadores.

La histórica clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores al vencer a Flamengo por penales en el Maracaná sigue dando que hablar, por el reclamo del club brasilero por la inclusión de Marcos Rojo en el duelo.

El defensor que llegó de Racing para esta serie no había sido habilitado por CONMEBOL para la ida en La Plata, pero finalmente el TAS (Tribunal Arbitral Supremo) falló a favor del Pincha y pudo estar presente en la revancha.

El Flamengo inició un reclamo incluso antes de la revancha, y diferentes medios de Brasil aseguran que se le podría dar la clasificación. Su entrenador, el portugués Leonardo Jardim , habló sobre la posibilidad de clasificar a la final en conferencia de prensa: "Creo que es posible, pero este asunto está bajo nuestro departamento jurídico y no me voy a extender".

Unas horas después de estas declaraciones, Juan Martín Ongay, secretario de finanzas de Estudiantes de La Plata, respondió a las palabras en un posteo en Instagram con un mensaje picante: "El año que viene la pueden jugar. Si la quiere venir a ver, lo invitamos".

Juan Martín Ongay, Secretario de Finanzas de #EDLP, sobre los dichos de Leonardo Jardim, DT de Flamengo



"El año que viene la pueden jugar. Si la quiere venir a ver, lo invitamos"



El dirigente del Pincha aprovechó un posteo sobre las declaraciones del entrenador del… pic.twitter.com/zr0G9XB0t1 — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) October 27, 2026

El comunicado de Flamengo sobre su reclamo por la inclusión de Rojo

El equipo brasilero, ante los rumores sobre un reclamo para que se le de por ganado el partido por la inclusión de Rojo, publicó un comunicado en sus redes sociales explicando la situación.

"La CONMEBOL, organizadora de la competición, que siempre ha velado con rigor por el cumplimiento de sus reglamentos y por la integridad de sus torneos, analizó la solicitud y consultó a la FIFA. La FIFA aclaró que sus normas sobre períodos de inscripción son de aplicación obligatoria también en las transferencias nacionales y no admiten excepciones más allá de las previstas en su reglamento. Con base en ello, la CONMEBOL rechazó la sustitución el 14 de octubre y mantuvo el rechazo el 15 de octubre, es decir, antes del partido de vuelta de la semifinal", comenzó explicando sobre el inicio del conflicto.

NOTA OFICIAL



O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não deu início a nenhum procedimento relativo à inscrição do atleta Marcos Rojo pelo Club Estudiantes de La Plata na CONMEBOL Libertadores 2026.



Em 9 de outubro, o Estudiantes solicitou à CONMEBOL a inclusão do atleta em… pic.twitter.com/jXksEide2u — Flamengo (@Flamengo) October 24, 2026

Sobre el fallo del TAS, Flamengo aseguró: "El 21 de octubre, el TAS autorizó provisionalmente la participación del atleta, pero denegó la solicitud del Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final. Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador".

Como el Tribunal denegó esta solicitud al Pincha, el reclamo de Flamengo podría tener como consecuencia que se revierta el resultado del partido, si las partes definen que estuvo mal incluido el defensor.

La chicana de Palmeiras a Flamengo por el caso Rojo

El técnico de Palmeiras, Abel Ferreira, habló en conferencia de prensa sobre la final de la Libertadores: “Nuestro objetivo era estar en la final y el día 28 estaremos allí. En cuanto al resto, la CONMEBOL es una organización sumamente competente”, afirmó.

Además, deslizó una chicana a Flamengo por el reclamo por Rojo: “Nosotros, Palmeiras, llegamos a la final porque ganamos en la cancha. Estudiantes ganó en la cancha”, expresó.