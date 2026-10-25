Palmeiras chicaneó al Flamengo por el caso Marcos Rojo: "Nosotros ganamos en la cancha"

El DT del Verdao, Abel Ferreira, lanzó un dardo contra el elenco que quedó afuera de la Libertadores ante Estudiantes por penales.
Abel Ferreira respaldó a Estudiantes de La Plata en medio del conflicto con Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El entrenador de Palmeiras cuestionó el reclamo del conjunto brasileño y remarcó que tanto su equipo como el Pincha consiguieron sus objetivos deportivos dentro del campo de juego.
La polémica se desató después de que el Mengao difundiera un comunicado en el que objetó la participación del defensor argentino en el encuentro frente al conjunto comandado por el Cacique Medina. La controversia se produjo luego de la eliminación del equipo carioca, que sufrió otro Maracanazo ante el León. Mientras la institución brasileña busca avanzar con su reclamo por la vía reglamentaria, distintos referentes del fútbol brasileño expresaron su desacuerdo con la postura adoptada por el club.
Qué dijo Abel Ferreira sobre el reclamo del Flamengo
Ferreira se refirió al tema durante una conferencia de prensa posterior al triunfo del Verdao por 2-0 frente a Red Bull Bragantino, por el Brasileirão. El técnico portugués evitó profundizar en la disputa administrativa y puso el foco en la clasificación de su equipo a la instancia decisiva de la Libertadores, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo. “Nuestro objetivo era estar en la final y el día 28 estaremos allí. En cuanto al resto, la CONMEBOL es una organización sumamente competente”, afirmó.
El DT también defendió la actuación del cuadro platense y sostuvo que la institución argentina conoce los procedimientos que corresponden en una situación de estas características. “Un club de su dimensión sabe perfectamente lo que debe y puede hacer”, señaló.
"Ganamos en la cancha y Estudiantes también"
La declaración más contundente llegó cuando Ferreira comparó el camino de Palmeiras con el recorrido del conjunto argentino en el certamen continental. “Nosotros, Palmeiras, llegamos a la final porque ganamos en la cancha. Estudiantes ganó en la cancha”, expresó. La frase funcionó como una crítica indirecta al reclamo de Flamengo, que pretende que la situación del defensor sea evaluada por los organismos correspondientes de la CONMEBOL.
Antes de cerrar su intervención, el portugués volvió a despegarse de la discusión jurídica y aprovechó para remarcar que Palmeiras afrontará la definición sin depender de resoluciones externas. “Esas cuestiones no son asunto mío. Pase lo que pase, Palmeiras estará el día 28, por méritos propios y sin asteriscos, para disputar nuevamente la final de la Libertadores”, sostuvo.
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