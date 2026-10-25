El representante de Colapinto cruzó a un conductor británico por una burla contra Argentina

Jamie Campbell-Walter, representante de Franco Colapinto , salió al cruce de Jeremy Clarkson por sus comentarios sobre la nacionalidad del piloto argentino durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El mánager cuestionó los dichos del británico en redes sociales y respaldó la postura de Alpine, que también había repudiado las expresiones del expresentador de Top Gear.

“Los comentarios de Jeremy Clarkson sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables ”, escribió el agente, quien rechazó cualquier intento de justificar la frase como una broma. “No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1, independientemente de quién las haga o si se pretendían como una broma”, agregó en su descargo.

El representante también hizo hincapié en la importancia de promover el respeto dentro de la categoría y frenar los ataques entre los seguidores. “Hemos trabajado duro para promover el respeto y poner fin a la hostilidad y el abuso . Ese respeto debe ser mutuo”, expresó. Luego, advirtió que las figuras públicas como el conductor británico deben "actuar con responsabilidad" y no contribuir a la difusión de comentarios ofensivos.

Jeremy Clarkson’s comments about Franco’s nationality were completely unacceptable. There is no place for remarks like this in Formula 1, regardless of who makes them or whether they are intended as a joke.



We have worked hard to promote respect and put an end to hostility and… — Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) October 24, 2026

“Franco y sus seguidores merecen algo mejor que esto. No permitamos que esto deshaga el progreso que hemos logrado y elevémonos por encima de los comentarios maliciosos”, concluyó Campbell-Walter. Su mensaje llegó después de que el propio corredor de Pilar impulsara una campaña para reducir las agresiones en redes sociales y fomentar un clima de mayor respeto entre los fanáticos del automovilismo.

La polémica se originó durante una entrevista con Sky Sports F1, cuando Clarkson se refirió a la penalización de diez posiciones en la grilla que recibió el pilarense en Austin. “Franco tiene una penalización en la grilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí”, declaró el británico.

Jeremy Clarkson:



"Colapinto ha recibido una penalización por ser argentino... probablemente. Bueno, yo le daría una penalización por eso"



#F1 #USGP pic.twitter.com/0FEniypO9o — Nachez (@Nachez98) October 24, 2026

La frase hizo referencia a la conflictiva visita que el exconductor realizó a la Patagonia en 2014. En aquella ocasión, la patente del vehículo que utilizaba fue interpretada como una alusión a la Guerra de Malvinas, lo que provocó una fuerte reacción y obligó al equipo de televisión a abandonar la zona. Ese antecedente volvió a quedar en el centro de la discusión tras sus palabras sobre el corredor argentino.

Por qué se produjo la penalización contra Franco Colapinto

Alpine, que había invitado a Clarkson al circuito estadounidense y compartido imágenes de su presencia, se distanció de sus declaraciones. La escudería aclaró que los comentarios no representan los valores del equipo y expresó su respaldo al joven piloto, en medio de las repercusiones que generó el episodio durante el fin de semana de competencia.

Por otra parte, la sanción deportiva que recibió Colapinto no estuvo relacionada con su nacionalidad ni con el episodio de 2014. La penalización respondió a la instalación de una cuarta unidad de control electrónico, por encima del límite reglamentario de tres permitido durante la temporada. De esta manera, el castigo aplicado por motivos técnicos quedó separado de una controversia que abrió un nuevo debate sobre el respeto y la responsabilidad de las figuras públicas en la Fórmula 1.