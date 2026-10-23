Colapinto mejoró en la FP2 de Austin y terminó 15°: la estrategia de Alpine por la sanción

El argentino avanzó dos lugares respecto de la primera práctica y priorizó tandas largas pensando en remontar desde atrás el domingo.

Franco Colapinto mostró una mejora en la segunda práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos y terminó 15° en el Circuito de las Américas , en una jornada en la que Alpine cambió el foco habitual del viernes. Condicionado por la penalización de diez puestos que deberá cumplir en la largada del domingo, el equipo francés priorizó el ritmo de carrera y la preparación de una posible remontada.

El argentino dejó atrás el 17° lugar conseguido durante la FP1 y dedicó buena parte de la segunda sesión a trabajar con mayor carga de combustible y tandas largas . La intención fue recopilar información para la carrera, teniendo en cuenta que cualquier resultado que consiga en la clasificación del sábado estará condicionado por la sanción derivada del cambio en la unidad de control electrónico .

Colapinto había recibido la penalización después de los problemas sufridos por Alpine en el Gran Premio de Singapur . El reemplazo del componente obligará al piloto a retroceder diez posiciones respecto de su lugar de clasificación, un escenario que modificó la planificación del equipo desde el inicio de la actividad en Austin .

Por ese motivo, el rendimiento a una sola vuelta quedó en segundo plano durante la FP2. Colapinto se concentró en conocer el comportamiento del auto con tanques llenos y evaluar el desgaste de los neumáticos, elementos fundamentales si necesita avanzar desde la mitad trasera de la parrilla.

Gasly terminó por delante y Leclerc volvió a dominar

Pierre Gasly terminó 12°, tres posiciones por delante de Colapinto. El francés quedó aproximadamente a medio segundo de Liam Lawson, sexto con Racing Bulls, y se ubicó inmediatamente por delante de Arvid Lindblad.

En la parte alta volvió a aparecer Charles Leclerc. El piloto de Ferrari, que también había sido el más rápido en la primera práctica, registró 1:35.291 con neumáticos blandos y cerró el viernes como la referencia del Gran Premio.

Andrea Kimi Antonelli quedó segundo a solo 42 milésimas del monegasco, mientras que Max Verstappen terminó tercero con Red Bull. Lewis Hamilton y George Russell completaron los cinco primeros lugares.

Más atrás, Isack Hadjar ocupó la novena posición y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri quedaron por detrás de Lawson. Sergio Pérez terminó 21° con Cadillac, mientras que su compañero Valtteri Bottas fue 19°.

La mejora respecto de la FP1

El comienzo del fin de semana había sido más complicado para Colapinto. En la primera práctica marcó 1:38.121 y terminó 17°, a 2,069 segundos de Leclerc, que había encabezado la sesión con 1:36.052.

Gasly también había quedado retrasado, en el 15° puesto, por lo que Alpine comenzó el viernes lejos de los lugares principales. En la FP2 ambos avanzaron posiciones, aunque la prioridad del argentino estuvo puesta principalmente en preparar el domingo.

La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre desde las 14.30 y la clasificación a partir de las 18, hora argentina. La carrera será el domingo desde las 17.

Para Colapinto, la clasificación servirá para medir el rendimiento puro del Alpine, pero su verdadero desafío estará un día después. Con diez lugares de penalización ya confirmados, cada dato obtenido en las tandas largas del viernes puede resultar decisivo para intentar recuperar posiciones en Austin.