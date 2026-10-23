Mal arranque para Colapinto en Austin: 17° y una sanción que complica su carrera

Alpine cambió la unidad de potencia eléctrica y el argentino deberá retroceder diez posiciones en la largada del domingo.

Franco Colapinto comenzó con dificultades su participación en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 . El piloto argentino terminó 17° en la primera práctica libre disputada en el Circuito de las Américas , en Austin , y además recibió una sanción que condicionará su carrera del domingo: Alpine cambió la unidad de potencia eléctrica de su monoplaza y deberá retroceder diez posiciones respecto del lugar que consiga en la clasificación.

La sesión no empezó de la mejor manera para Colapinto . Durante los primeros minutos no logró registrar un tiempo válido y, cuando finalmente completó una vuelta cronometrada, su marca fue anulada. Recién con el correr de la tanda pudo encontrar algo más de ritmo y bajar sus registros.

Su mejor vuelta fue de 1:38,121 , tiempo que inicialmente lo colocó 15°, aunque terminó retrocediendo hasta el 17° puesto cuando el resto de los pilotos mejoró sobre el cierre. El más rápido de la sesión fue Charles Leclerc , con Ferrari , que marcó la referencia en el trazado estadounidense.

Más allá de la posición en la tabla, la noticia más importante para el argentino llegó fuera de la pista. Alpine decidió reemplazar la unidad de potencia eléctrica y, como consecuencia, Colapinto deberá largar diez puestos por detrás del lugar que obtenga en la clasificación del sábado. La penalización complica especialmente sus posibilidades de pelear por puntos en un circuito donde adelantar no es imposible, pero exige ritmo y una estrategia precisa.

Un fin de semana cuesta arriba para Colapinto

El piloto argentino llega a Austin después de tres Grandes Premios consecutivos sin sumar. No pudo ingresar en los puntos en Azerbaiyán, Bahréin ni Singapur y busca recuperar terreno en la recta final de la temporada.

El Circuito de las Américas, de 5,516 kilómetros y 20 curvas, trae además recuerdos contrapuestos para Colapinto. En 2024, cuando corría para Williams, terminó décimo y sumó un punto. Un año después, ya con Alpine, finalizó 17°.

La escudería francesa también necesita reaccionar. Los últimos resultados de Colapinto y Pierre Gasly dejaron al equipo lejos de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores, por lo que cada oportunidad de sumar se vuelve importante en las seis fechas restantes.

Cuándo vuelve a pista

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre desde las 18, hora de Argentina. El sábado se disputará la tercera sesión a las 14.30 y la clasificación comenzará a las 18.

La carrera será el domingo a las 17. Allí, Colapinto deberá cumplir la penalización de diez lugares que recibió por el cambio de componente, independientemente del resultado de la clasificación.

El fin de semana también puede ser decisivo en la pelea por el título. Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato con 340 puntos y una ventaja de 102 sobre George Russell, tiene posibilidades matemáticas de consagrarse en Austin si combina una victoria con determinados resultados de sus principales perseguidores.

Para Colapinto, en cambio, el objetivo inmediato será recuperar rendimiento en las sesiones restantes y llegar a la clasificación con un Alpine más competitivo. El 17° puesto de la primera práctica dejó margen de mejora, pero la sanción ya convirtió el Gran Premio de Estados Unidos en una carrera cuesta arriba antes incluso de que se apague el semáforo.