El argentino de Alpine no pudo pasar a la Q2 por 0.664 segundos del tiempo de corte. Con las sanciones acumuladas, largará desde el fondo.

GP de Estados Unidos: Antonelli se quedó con la pole y Colapinto saldrá 21° en Austin

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin y saldrá 21° en la carrera del domingo.

El piloto argentino de Alpine registró su mejor tiempo en 1:35.722, a 0.664 segundos del tiempo de corte que marcó Liam Lawson en el décimo puesto con una vuelta de 1:35.058. Junto a Colapinto, también quedaron fuera en esta instancia Ollie Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi) y Pierre Gasly (Alpine).

La situación de Colapinto en la grilla se explica también por la penalización de 10 lugares que debe cumplir en Austin, lo que lo ubicará 21° en la largada.

ELIMINATED IN Q2



11. Gasly

12. Hulkenberg

13. Bearman

14. Bortoleto

15. Colapinto

16. Alonso#F1 #USGP pic.twitter.com/G8tEuZq5ze — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Bortoleto, en la misma situación, arrancará 22°. Su compañero de equipo Pierre Gasly también quedó afuera de la Q3, aunque por apenas 0.022 segundos al registrar 1:35.080, lo que agrava el panorama del equipo francés para el domingo.

Antonelli se quedó con la pole y sueña con el título

La Q3 tuvo un protagonista indiscutido: Andrea Kimi Antonelli. El italiano de 20 años marcó una vuelta de 1:34.035 y se quedó con la pole position, por delante de Max Verstappen (1:34.214) e Isack Hadjar (1:34.250). Lewis Hamilton largará 5° y George Russell 6°.

El escenario habilita una posibilidad histórica: Antonelli podría consagrarse campeón este mismo domingo si gana la carrera y tanto Hamilton como Russell no logran los resultados que necesitan para mantenerse en la pelea.

La carrera principal en Texas se disputará este domingo 25 de octubre y comenzará a las 17 horas de Argentina.

Colapinto apostó al ritmo de carrera en las tres prácticas

En la Q1, Colapinto había mostrado una performance sólida: avanzó en el 13° puesto con un giro de 1:35.898 y quedó por delante de su compañero Gasly (14°, con 1:35.969) por apenas 0.071 segundos.

En esa misma tanda quedaron eliminados Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez (ambos de Cadillac), Alex Albon, Carlos Sainz Jr. (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas). El más veloz de la Q1 fue Lando Norris con 1:35.029.

So close to making it through to Q3!



Such a frustrating end to our #USGP Quali pic.twitter.com/iQh6MM35UG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 24, 2026

Durante la Práctica 3, el argentino apostó de lleno al ritmo de carrera con la penalización ya asumida. Completó 21 giros —uno de los pilotos que más tiempo estuvo en pista— y arrancó la sesión con tanque lleno y neumáticos medios antes de realizar una prueba de clasificación con blandos.

Su mejor marca fue de 1:36.251, que lo ubicó 15° en la FP3, a 0.347 del registro de Gasly (9°, con 1:35.904). El más veloz de esa práctica fue Lewis Hamilton con 1:34.893, seguido por Max Verstappen (1:35.061) y Charles Leclerc (1:35.127).