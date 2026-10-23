Franco Colapinto en la clasificación del GP de Estados Unidos: a qué hora y dónde verlo

El argentino afrontará este sábado la FP3 y luego buscará su lugar en la grilla, condicionado por una penalización de diez puestos.

Franco Colapinto continuará este sábado su participación en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 , con una jornada clave en el Circuito de las Américas de Austin . El argentino tendrá primero la tercera y última práctica libre y, unas horas más tarde, afrontará la clasificación que ordenará la grilla para la carrera del domingo.

La actividad comenzará a las 14.30 , hora de Argentina, con la FP3 . Será la última oportunidad para que Alpine termine de ajustar el monoplaza antes de la clasificación, prevista para las 18 . El domingo, en tanto, la carrera se pondrá en marcha desde las 17 .

Colapinto llega al sábado después de un viernes en el que mostró una leve mejora entre las dos sesiones. En la FP1 terminó 17° , con un mejor registro de 1:38.121 , a 2,069 segundos de Charles Leclerc , que fue el más rápido con Ferrari .

La primera tanda también dejó la noticia más importante del fin de semana para el argentino. Alpine reemplazó la unidad de control electrónico de su auto y Colapinto recibió una penalización de diez posiciones para la largada del domingo. Esto significa que deberá retroceder diez lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación.

En la FP2 avanzó hasta el 15° puesto. Más allá del resultado, el enfoque del equipo francés estuvo puesto en la carrera. Debido a la sanción, Colapinto priorizó las tandas largas, las pruebas con mayor carga de combustible y el análisis del desgaste de los neumáticos por encima de buscar una vuelta rápida.

Cómo llega Colapinto a la clasificación

Su compañero Pierre Gasly cerró la segunda práctica en el 12° lugar, mientras que Leclerc volvió a quedar al frente con un tiempo de 1:35.291. Andrea Kimi Antonelli terminó segundo, a apenas 42 milésimas, y Max Verstappen fue tercero. Lewis Hamilton y George Russell completaron los cinco primeros lugares.

El objetivo de Colapinto será aprovechar la FP3 para encontrar algo más de rendimiento antes de la clasificación. Aunque el castigo ya condiciona su posición de salida, conseguir un buen resultado el sábado puede reducir el impacto de la penalización y darle mejores posibilidades de remontar durante la carrera.

El argentino también intentará cortar una racha de tres Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos, luego de no conseguir unidades en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

Austin es un circuito que ya conoce. El trazado estadounidense tiene 5,516 kilómetros y 20 curvas. Colapinto compitió allí en las últimas dos temporadas: en 2024 terminó décimo y consiguió sumar, mientras que en 2025 finalizó 17°.

A qué hora y dónde ver a Colapinto

Este sábado, la FP3 comenzará a las 14.30 y la clasificación se disputará desde las 18, siempre en horario argentino. Allí se desarrollarán las habituales Q1, Q2 y Q3 que determinarán el orden deportivo de la parrilla antes de aplicar las sanciones correspondientes.

En Argentina, la actividad podrá seguirse por Fox Sports y mediante streaming en Disney+. También estará disponible a través de F1 TV Pro.

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos será el domingo desde las 17. Para Colapinto, el gran desafío será transformar el trabajo realizado durante las tandas largas del viernes en ritmo suficiente para avanzar desde una posición retrasada y volver a pelear por puntos.