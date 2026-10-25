La Selección Argentina logró dos triunfos en un día en un Mundial: el inédito formato de la Sub-15

La Selección Argentina Sub-15 consiguió dos victorias en un mismo día y dejó atrás la derrota del debut en el Mundial y Festival que se disputa en Azerbaiyán. El equipo dirigido por Adrián Gallará venció 1-0 a China Taipéi y luego goleó 5-1 a Omán, en un certamen que presenta un formato inédito con la participación de 189 países. La competencia busca ampliar las oportunidades de desarrollo internacional para las categorías juveniles.

El estreno de la Albiceleste había sido con una caída por 1-0 frente a Argelia , el sábado 24 de octubre, en el Complejo de Competición Hovsan, ubicado en Bakú. Al día siguiente, los juveniles lograron recuperarse en el primer turno con un triunfo ajustado ante China Taipéi. Ezequiel Garfagnoli convirtió el único tanto del encuentro, aunque el conjunto nacional terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Ramiro Gómez y Salvador Rivadeneira.

En la segunda presentación del domingo, el seleccionado mostró una mayor eficacia ofensiva y superó 5-1 a Omán. Renzo Gonella, Joaquín Reinoso y Garfagnoli fueron los encargados de marcar, con el delantero de Rosario Central como principal figura gracias a un triplete. Con esos resultados, el equipo sumó sus primeras victorias y quedó preparado para afrontar los dos compromisos que cerrarán la fase inicial.

ESTE SÁBADO EMPEZARÁ EL PRIMER MUNDIAL SUB-15 DE LA HISTORIA, CON ¡¡189 SELECCIONES Y 32 GRUPOS!! Sí, real. El torneo se disputará con un innovador formato de 8 CONTRA 8 y DOS TIEMPOS DE 20 MINUTOS, con canchas más chicas, pero con arcos que conservarán sus medidas… pic.twitter.com/reYrmqAT0G

La agenda continuará este lunes 26 de octubre con los partidos ante Surinam, desde las 4.30; y Malaui, a partir de las 11.15, ambos en horario argentino y en el mismo complejo de Bakú. La particularidad del calendario es que las delegaciones disputan varios encuentros en jornadas consecutivas, dentro de una estructura pensada para que todos los participantes tengan continuidad competitiva durante el torneo.

Cómo es el extraño formato del Mundial Sub-15

El Mundial Sub-15 cuenta con reglas adaptadas a la edad de los futbolistas. Los partidos se juegan con ocho jugadores por equipo, planteles de hasta 14 integrantes y campos de 68 por 47 metros. Los arcos mantienen las dimensiones habituales, mientras que cada encuentro se divide en dos tiempos de 20 minutos. El predio de Hovsan permite disputar hasta 20 partidos en simultáneo, con una planificación que contempla numerosos encuentros diarios.

La competencia también modifica su sistema de clasificación. Una etapa inicial, organizada a partir de una clasificación previa que contempla los resultados de las selecciones mayores y el desempeño de sus categorías juveniles, busca conformar cruces entre equipos de nivel similar. Después, los participantes se distribuyen en seis niveles de rendimiento según los resultados obtenidos. Cada país jugará entre cuatro y cinco partidos adicionales y permanecerá en actividad hasta la última jornada.

La Selección Argentina Sub-15 GANÓ SUS DOS PARTIDOS de hoy en el Mundial de la categoría.



Derrotó 1-0 a China Taipéi y 5-1 a Omán .



Mañana cerrará la fase de grupos contra Surinam y Malaui. pic.twitter.com/mFX2K8anbu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 25, 2026

Cada nivel tendrá su propio ganador, pero el campeón general de la Copa Mundial y Festival será el equipo que se imponga en el nivel A. La FIFA diseñó el formato para que las federaciones con menos posibilidades de clasificarse a otros torneos internacionales puedan disputar encuentros relevantes ante rivales de distintas regiones. Mientras tanto, Argentina buscará cerrar la primera etapa con dos nuevos triunfos y continuar su recorrido en una competencia que reúne a 189 países.