Con tres convocados locales, la selección U15 entrena y juega amistosos en Neuquén

El combinado nacional de básquet alterna entre la capital de la provincia y Plottier en la preparación para lo que viene.

La ciudad de Neuquén recibe desde el 18 hasta el 23 de octubre a la preselección argentina masculina U15 de básquet , que realizará entrenamientos y partidos amistosos en distintos clubes de la capital provincial. Entre los 18 jugadores convocados para esta concentración hay tres representantes neuquinos: Ramiro Caparroz y Felipe Navarrete , de Pérfora , y Lucas Giorgetti , de Independiente .

La presencia del combinado nacional representa una oportunidad para el básquet de la región y forma parte del camino de preparación rumbo a la AmeriCup U16 de 2027 , prevista para junio del próximo año. La concentración es organizada de manera conjunta por la Federación Neuquina de Básquet , el Municipio de Neuquén y el Gobierno provincial, con el acompañamiento de los clubes afiliados, que ponen sus instalaciones a disposición.

El grupo que trabajará en Neuquén está integrado por 18 jugadores de diferentes puntos del país. Caparroz , además, viene de participar de la primera concentración realizada en el CeNARD , en Buenos Aires. Con ambas instancias, la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) convocó a 23 chicos para continuar con el proceso de selección y desarrollo de la categoría.

La nómina también incluye a Lorenzo Ojeda, de Atenas de Carmen de Patagones, quien completa la representación del sur. El resto de los convocados pertenece a clubes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este miércoles habrá un amistoso contra el equipo neuquino U17 en Biguá, desde las 21. El jueves se enfrentarán nuevamente y a las 19 en El Templo de Centro Español.

Un proceso nacional que llega al interior

La concentración en Neuquén da continuidad al trabajo realizado durante los cuatro Campus Regionales de Desarrollo organizados en Santa Rosa, Las Breñas, Pergamino y FeBAMBA, donde fueron observados 80 jugadores de distintos puntos del país.

Cristian Santander, coordinador de Selecciones Formativas de la CAB, destacó la importancia de acercar estas experiencias a diferentes regiones. “Es importante también para motivar a chicos y chicas, que sepan que los vemos sin importar el lugar donde jueguen”, explicó.

El entrenador también valoró el crecimiento de las categorías formativas en los últimos años y planteó el desafío de consolidar el juego colectivo. “Desde la pandemia hacia acá, hubo una explosión de jugadores y jugadoras llenando clubes e incluso academias, lo que llevó a una fuerte mejora en cuanto a técnica individual; ahora el desafío es crecer en lo colectivo”, señaló.

Por su parte, Guillermo Pérez, presidente de la Federación Neuquina de Básquet, resaltó el valor de recibir al seleccionado. “Nos interesa mucho ser parte de los procesos de las selecciones argentinas. Recibir esta concentración es clave para acompañar el desarrollo que está teniendo hoy la Región 7 y seguir profundizando la formación de nuestros deportistas a través del programa que desarrolla la CAB”, afirmó.

El cuerpo técnico y el camino a 2027

El plantel estará a cargo de Mauro Polla, con Lorenzo Ayunta y Mauricio Santángelo como asistentes técnicos y Marcos Bonicatto en la preparación física.

Las dos concentraciones de octubre permitirán avanzar en la conformación de la preselección argentina U15 masculina que se prepara para la AmeriCup U16 de 2027. Para los tres jugadores neuquinos, será una instancia importante para entrenarse junto a algunos de los mejores talentos de su categoría y continuar creciendo en el ámbito nacional.

Durante estos días, la comunidad del básquet local tendrá la posibilidad de acompañar de cerca el trabajo del seleccionado y observar una experiencia que también busca fortalecer la formación de jugadores, entrenadores y clubes de la región.