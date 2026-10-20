Dani Alves criticó a los argentinos por el maltrato a Lionel Messi

Un excompañero con el que brilló en el Barcelona de España salió a respaldarlo por el trato que recibió cuando la Selección argentina no lograba ganar títulos.

Lionel Messi es una de las figuras más amadas en la Argentina, incluso a nivel mundial, por su alto nivel futbolístico que lo coloca como uno de los mejores del mundo. En el epílogo de su carrera ganó todo con el seleccionado, generando una fuerte recepción de elogios merecidos , pero, sin embargo, durante el camino que fue sinuoso convivió con la opinión pública siendo por momento blanco de críticas que lo cuestionaban con dureza.

En torno a esa etapa oscura de Messi en el combinado nacional, que quedó marcada por las críticas que llovían en el país, una leyenda del fútbol cuestionó ese periodo alegando que no recibió el trato que merecía.

“Creo que ha sido un gran representante de Argentina, pero acá no trataron a Messi como se merecía”. Quien lanzó esa frase contundente fue el lateral derecho brasileño Dani Alves, quien supo ser compañero y uno de los mejores aliados futbolísticos del '10' en el Barcelona de España.

"Se ha tenido que ganar el respeto, eso lo sabe hacer muy bien. Ahora cuando tú ganas todo el mundo se acuerda... ay dios mio", soltó.

Cabe recordar que Alves visitó el norte argentino, principalmente Salta, donde visitó el barrio Villa Soledad y se presentó en la sede de la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño (LAPEN). El mismo atraviesa un proceso de sanación, enfocado en la predicación y el evangelismo cristiano, iniciando su camino como pastor y predicador evangélico.

La decisión de dar un giro en su vida se dio en consecuencia del período que estuvo en prisión (14 meses) hasta el día de la absolución en marzo de 2025.

“A veces nosotros pensamos que estamos libres, pero en realidad estamos más presos que libres, porque la gran prisión del ser humano, la gran prisión del mundo es el pecado”, dijo en sus encuentros religiosos y sumó: “La cárcel es solo un lugar físico, la verdadera libertad proviene de liberarse de nuestros pecados”.

El doblete de Messi y la gastada a un rival con el que tiene pica

Lionel Messi no solamente responde con fútbol. En la victoria del sábado del Inter Miami ante Atlanta United, el argentino marcó un doblete espectacular y aprovechó la ocasión para devolverle una vieja gastada a un rival con el que había protagonizado un cruce tiempo atrás.

Las Garzas se impusieron por 3-1 en condición de visitante, con dos apariciones consecutivas del rosarino en el complemento. Después del tanto de Germán Berterame, que abrió el marcador para Miami, Messi apareció a los 56 y 60 minutos para liquidar el encuentro.

El primero llegó tras una pared con Berterame y una definición de zurda. El segundo fue una demostración de su talento: recibió un pase de Luis Suárez, encaró al defensor paraguayo Junior Alonso, lo descolocó con sus movimientos y definió cruzado para firmar el tercero.

YOU JUST CAN’T STOP HIM. pic.twitter.com/eHtDumNNwx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2026

Pero la historia no terminó con la pelota dentro del arco. Tras festejar con sus compañeros, Messi se acercó a Alonso y le hizo un gesto que pareció recordarle que no había podido detenerlo.

El gesto tuvo un antecedente: en un enfrentamiento anterior, el defensor había celebrado de manera provocadora una acción en la que logró frenar un intento del argentino. Esta vez, la revancha futbolística quedó del lado del campeón del mundo.

Rodrigo De Paul, quien festejó junto a su amigo y compañero, también pasó celebrando por las narices del paraguayo, acentuando la "gastada" y generando la reacción de algunos compañeros de Alonso. El suizo Breem Emboló, que fue expulsado contra Argentina en el Mundial, se acercó para recriminar las cargadas, pero fue el brasileño Casemiro quien intervino para defenderlos y evitar más cruces.

El festejo de Messi y De Paul EN LA CARA de Júnior Alonso. pic.twitter.com/TIW2U0rYkm https://t.co/sWvWD2xAxP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 18, 2026

Después del partido, Messi se mostró más tranquilo y cambió camiseta con Paulo Díaz, el chileno que jugó en River hasta mitad de año y que lo enfrentó muchas veces a nivel selección.

Con sus dos conquistas, Messi llegó a los 25 goles en la temporada regular de la MLS y volvió a ser la figura de un Inter Miami que se impuso con autoridad en Atlanta.

El antecedente

El 5 de septiembre de este año, Inter Miami no pudo quedarse con la victoria en su casa, pero rescató un empate 2-2 frente a Atlanta United por la jornada 23 de la MLS.

Messi lo va a buscar a Junior Alonso por fantasma y al único que termina saludando es a Almirón https://t.co/vEvmLVbmGI pic.twitter.com/CohoFrjNg9 — Scalonados (@Scalonados) September 6, 2026

Con el partido empatado y en tiempo de adición, Junior Alonso evitó un gol de Messi y lo festejó con todo, a tal punto que le gritó en la cara al "10" de Inter de Miami. Después del partido, Messi lo fue a buscar al paraguayo y se generaron discusiones con los rivales.