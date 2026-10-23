La importante suma millonaria que se aseguró Estudiantes tras clasificar a la final de Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata logró la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer en los penales al Flamengo en el Estadio Maracaná. Pero además del resultado deportivo, el Pincha celebra un triunfo en sus finanzas: el club tiene garantizados USD 15,93 millones en premios del certamen organizado por Conmebol , una cifra que puede elevarse a USD 33,93 millones si vence a Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo .

El equipo dirigido por Alexander Medina eliminó al Mengao en las semifinales luego de dos empates 0-0. En la revancha, la eliminatoria se resolvió en los penales, con triunfo por 3-2 para el conjunto platense. El arquero Fernando Muslera atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, mientras que José Sosa, Eros Mancuso y Tomás Palacios convirtieron para Estudiantes.

La clasificación colocó al Pincha ante la posibilidad de disputar su quinta final de Copa Libertadores. También le aseguró un ingreso mínimo que reúne los premios por cada una de las etapas superadas y los incentivos obtenidos durante la fase de grupos. Antes de conseguir el pasaje al partido decisivo, Estudiantes ya había reunido USD 8,93 millones en premios de Conmebol. El monto surge de los ingresos correspondientes a la participación en la fase de grupos, las victorias obtenidas en esa instancia y la llegada a las rondas eliminatorias.

El primer tramo de la recaudación corresponde a los USD 3 millones por disputar la fase de grupos. A ese ingreso se sumaron USD 680.000 por mérito deportivo: el club recibió USD 340.000 por cada uno de sus dos triunfos en esa etapa. La campaña continuó con USD 1,25 millones por acceder a los octavos de final. El avance a los cuartos agregó USD 1,7 millones y la presencia en las semifinales reportó otros USD 2,3 millones. De esa forma, el recorrido previo a la definición quedó conformado por los siguientes conceptos:

Fase de grupos: USD 3 millones

Dos victorias en la fase de grupos: USD 680.000

Octavos de final: USD 1,25 millones

Cuartos de final: USD 1,7 millones

Semifinales: USD 2,3 millones

Los premios para los finalistas

La suma de esos rubros da USD 8,93 millones. La victoria ante Flamengo no solo le dio a Estudiantes de La Plata una oportunidad por el título continental: también habilitó el premio económico destinado al finalista. La Conmebol entrega USD 7 millones al subcampeón de la Copa Libertadores. Ese monto ya forma parte de los ingresos asegurados para Estudiantes, sin importar el resultado de la final contra Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

Con ese premio, el total garantizado para la institución de La Plata asciende a USD 15,93 millones. La cifra contempla cada una de las etapas atravesadas durante el torneo y el pago previsto para el equipo que termine en el segundo puesto. El partido del 28 de noviembre tendrá, por lo tanto, una diferencia deportiva y financiera. Estudiantes volverá a disputar una final de Libertadores por primera vez desde 2009, cuando obtuvo su cuarto título, y tendrá la posibilidad de ampliar de forma considerable el dinero percibido por la campaña.

Vale destacar que el campeón de la Copa Libertadores 2026 recibirá USD 25 millones. Ese pago reemplaza los USD 7 millones asignados al subcampeón, por lo que Estudiantes no sumaría ambos montos de manera acumulada. En caso de levantar el trofeo ante Palmeiras, el club pasaría de los USD 15,93 millones ya garantizados a USD 33,93 millones. La diferencia entre ser subcampeón y campeón sería de USD 18 millones.

La definición en Uruguay también puede abrir otras competencias internacionales. La conquista del título otorgaría a Estudiantes la clasificación al Mundial de Clubes 2029, además del acceso a la Recopa Sudamericana y la Copa Intercontinental. Si no obtiene la Copa Libertadores, el desempeño de esta edición le permitirá sumar posiciones en el ranking de la Conmebol.