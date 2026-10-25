Deportes La Mañana Club Cipolletti Los hinchas de Cipo copan las calles de San Francisco

Los hinchas poblaron las calles de San Francisco Córdoba, donde se disputa la final del Torneo Federal ante San Martín de Formosa. Agregar LM Neuquén a







Fotos: Omar Novoa

Llegó el día que Cipolletti esperó durante 25 años. El Albinegro está ante una oportunidad enorme: volver a la segunda categoría del fútbol argentino y coronar una temporada que quedará en la memoria de sus hinchas. Este domingo, en San Francisco, Córdoba, el equipo de Fabián Enríquez buscará dar el último paso frente a San Martín de Formosa, en la final por el primer ascenso del Torneo Federal A.

La expectativa se hizo sentir desde los días previos y se trasladó a la ciudad cordobesa, donde los hinchas albinegros comenzaron a reunirse para acompañar al equipo en una cita que trasciende lo deportivo. El viaje, las banderas y el esfuerzo de quienes recorrieron cientos de kilómetros forman parte de una jornada que tiene un significado especial para el pueblo cipoleño.

En el estadio Juan Pablo Francia, la pelota comenzará a rodar a las 15, con la posibilidad de escribir una de las páginas más importantes de la historia del club. Del otro lado estará un rival que también sueña con el ascenso, en una final que se definirá dentro de la cancha.