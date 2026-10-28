Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico: dos polémicas en la Bombonera y un antecedente sin discusiones

En un semana especial para los clubes más grande del país, las designaciones están en el ojo de la tormenta.

Nicolás Ramírez fue designado para dirigir el próximo Superclásico entre Boca y River , que se jugará este domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Clausura. El árbitro tendrá su cuarta experiencia en el partido más importante del fútbol argentino y llega con un historial particular: registra dos triunfos del Millonario y uno del Xeneize, con dos antecedentes marcados por jugadas polémicas que tuvieron influencia en el resultado.

Los dos episodios más discutidos ocurrieron en el estadio de Boca y terminaron con una victoria para cada equipo.

El primero fue en septiembre de 2024, cuando River ganó 1-0 con un gol de Manuel Lanzini . En el cierre, Ramírez anuló un tanto de Milton Giménez que hubiera significado el empate para el local.

La jugada tuvo intervención del VAR, a cargo de Héctor Paletta. Después de revisar las imágenes, el árbitro consideró que Giménez había tocado la pelota con la mano antes de convertir y anuló el gol por la regla de la mano de inmediatez. Boca también reclamó un contacto previo de Franco Armani con el delantero, aunque la decisión final fue mantener el 1-0 para el equipo de Marcelo Gallardo.

Luego, la International Board utilizaría esa jugada para argumentar la regla sobre la "mano de inmediatez". Según el organismo internacional encargado de determinar, redactar y modificar las Reglas del Juego esa acción debió ser sancionada como penal para Boca.

ANULADO POR MANO DE INMEDIATEZ: este fue el diálogo que se conoció entre Nicolás Ramírez y sus asistentes del VAR en el gol de Milton Giménez, que no fue convalidado sobre el final del partido ante River. ¿Qué te parece? @LigaAFA https://t.co/zl4gVD14u7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

El segundo antecedente polémico también se produjo en La Bombonera, en noviembre de 2025. Esa vez, Boca se impuso 2-0, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. La discusión se concentró en una acción previa al tanto del Changuito: Paulo Díaz tuvo un contacto con Giménez en el área y, tras la continuidad de la jugada, el delantero de Boca quedó involucrado en el ataque que terminó con el gol. River reclamó una infracción que no fue sancionada.

Además, Ramírez había cobrado un penal para Boca tras una disputa entre Armani y Giménez, pero el VAR intervino y la decisión fue revertida. El partido dejó cuestionamientos y volvió a poner al árbitro en el centro de la escena. River se agarra hoy de ese antecedente para condicionar al juez.

Todo River reclamó falta de Milton Giménez sobre Paulo Díaz previo al gol y Acuña fue amonestado por protestar Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM https://t.co/ERfGJN9uyw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

El tercer Superclásico que dirigió fue en abril de 2025, en el Monumental. River ganó 2-1, con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel marcó para Boca. A diferencia de los dos encuentros disputados en La Bombonera, aquel cruce no quedó atravesado por polémicas arbitrales determinantes.

Ahora, Ramírez volverá a estar al frente de un Boca-River en un escenario que ya conoce y con antecedentes que alimentan la expectativa alrededor de su actuación. Con una victoria para Boca y dos para River en sus tres clásicos anteriores, el árbitro tendrá una nueva prueba de máxima exigencia en un partido en el que cada decisión será observada al detalle.