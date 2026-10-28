Una leyenda del fútbol defenestró a Lisandro Martínez y tuvo que pedir disculpas: "Da la cara"

Un exjugador del Manchester United estalló con duras críticas para el defensor y el plantel por la derrota 0-3 ante Bournemouth en Old Trafford.

Manchester United vive un presente paupérrimo, acompañado de un mal momento que viene desde hace varios años y no puede superar. Los resultados no llegan para el club y el clima cada vez se tensa más con un plantel que aún no demostró creces para ser protagonista en Europa, con duras derrotas por Champions League y Premier League, la última por 0-3 de local en Old Trafford ante Bournemouth.

Lisandro Martínez es uno de los protagonistas del plantel que ha dado la cara, con un mensaje super crítico para el equipo intentando una reacción. Sin embargo, declaraciones hechas tras la derrota sufrida ante Atlético Madrid por el torneo europeo, generaron una ola de críticas de figuras históricas del club. En las últimas horas, recibió un nuevo palazo por parte de una figura inolvidable de la institución.

En diálogo con el podcast partidario The United Strand, el exdelantero Wayne Rooney analizó al equipo tras una nueva derrota en el torneo inglés: “Falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de hambre, falta de deseo, falta de todo”.

Luego, cargó contra todos: “Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas: no les importan ni sus compañeros, ni el entrenador, ni los hinchas. Están paseándose por ahí y pasando por encima del DT”.

"At least I ******* ran!"



An emotional @WayneRooney tears into the Man United players after another humiliating defeat. pic.twitter.com/qSPy5kxTS2 — The United Stand (@UnitedStandMUFC) October 27, 2026

Sin embargo, en medio del enojo, cargó directamente contra el defensor: “(Lisandro) Martínez, da la cara: levantate y mostrá que cuestionás al entrenador. Da la cara”,

“Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo; y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad”, agregó en su duro análisis.

Rooney tuvo que pedir disculpas

Hechas las críticas, tuvo que pedir disculpas por el tono de sus palabras: “Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen. Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos”.

En parte de su relato, había dicho con dureza: “Me encantaría entrar en ese vestuario, sentarlos a todos y decirles: ‘¿Qué mierda están haciendo? ¿Creen que merecen llevar esta camiseta?’. Meterles un puto cohete por el culo, porque no están haciendo una mierda”.

En su descargo, explicó: “Nadie está dispuesto a ponerse esa camiseta y decir: ¿Sabés qué? Voy a luchar por mi lugar en el equipo. Están recibiendo una cantidad de dinero enorme y lo mínimo que pueden hacer es trabajar, demostrar que significan algo y demostrarle al hincha que te importa”.

La fuerte declaración de Lisandro Martínez que generó un escándalo: "Este plantel no tiene nivel para la Champions League"

Hace algunas semanas, el Manchester United cayó 2-0 ante Atlético de Madrid en la liguilla de la Champions League y el defensor central argentino, Lisandro Martínez, realizó fuertes declaraciones post partido: "Esta actuación fue realmente mala. Tengo que contenerme mucho. A veces es un reflejo de la situación actual de nuestro club".

El United había comenzado su participación en Champions con una victoria 4-0 ante Sabah Futbol Klubu, pero en esta segunda fecha cayó ante el Colchonero. Además, en la Premier League ganó apenas uno de los seis partidos, y se encuentra actualmente en la 13º posición de la liga inglesa.

Las fuertes declaraciones de Lisandro Martínez

Lisandro Martínez fue duro con la dirigencia del Manchester United, con el reclamo de refuerzos: "Este plantel no tiene nivel para la Champions League. Creo que los jugadores podemos dar más, pero también es importante construir un plantel fuerte para estar preparados para noches como estas".

Además respaldó el trabajo de su entrenador: "No creo que Carrick haya recibido el respaldo adecuado. Hizo lo mejor que pudo. Esperaba más inversiones en el mercado de verano". Y volvió a apuntar contra los dirigentes: "Siguen cambiando entrenadores pero, ¿Qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás".

Por último, puso el foco del mal momento del equipo en la falta de inversión: "La temporada pasada tuvimos una temporada fantástica y ahora esperamos más de los de arriba, de los dirigentes, que incorporen más jugadores para competir, porque muchos equipos también han fichado a muchos futbolistas".

No quedó muy contento Lisandro Martínez con el saludo post partido de Cuti Romero... pic.twitter.com/sHCNqarmcS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026

Estas declaraciones de Martínez se dieron en el post partido, en el que se lo vio frustrado y enojado, tiendo incluso un tenso cruce con su compañero de la selección argentina, Cuti Romero.