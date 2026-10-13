La fuerte declaración de Lisandro Martínez: "Este plantel no tiene nivel para la Champions League"

El Manchester United cayó 2-0 ante Atlético de Madrid en la liguilla de la Champions League y el defensor central argentino, Lisandro Martínez , realizó fuertes declaraciones post partido: "Esta actuación fue realmente mala. Tengo que contenerme mucho. A veces es un reflejo de la situación actual de nuestro club".

El United había comenzado su participación en Champions con una victoria 4-0 ante Sabah Futbol Klubu, pero en esta segunda fecha cayó ante el Colchonero. Además, en la Premier League ganó apenas uno de los seis partidos, y se encuentra actualmente en la 13º posición de la liga inglesa.

Lisandro Martínez fue duro con la dirigencia del Manchester United, con el reclamo de refuerzos: "Este plantel no tiene nivel para la Champions League. Creo que los jugadores podemos dar más, pero también es importante construir un plantel fuerte para estar preparados para noches como estas".

Además respaldó el trabajo de su entrenador: "No creo que Carrick haya recibido el respaldo adecuado. Hizo lo mejor que pudo. Esperaba más inversiones en el mercado de verano". Y volvió a apuntar contra los dirigentes: "Siguen cambiando entrenadores pero, ¿Qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás".

Por último, puso el foco del mal momento del equipo en la falta de inversión: "La temporada pasada tuvimos una temporada fantástica y ahora esperamos más de los de arriba, de los dirigentes, que incorporen más jugadores para competir, porque muchos equipos también han fichado a muchos futbolistas".

Estas declaraciones de Martínez se dieron en el post partido, en el que se lo vio frustrado y enojado, tiendo incluso un tenso cruce con su compañero de la selección argentina, Cuti Romero.

No quedó muy contento Lisandro Martínez con el saludo post partido de Cuti Romero... pic.twitter.com/sHCNqarmcS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026

Wayne Rooney arremetió contra Lisandro Martínez

La leyenda del fútbol inglés y del Manchester United, Wayne Rooney, arremetió contra Martínez por sus declaraciones. El ex delantero trabaja como periodista para algunas señales y fue duro contra el defensor.

"Creo que, en algunos aspectos, tiene razón. El club necesita invertir más, tanto en la parte ofensiva como en la defensa. Pero da la sensación de que tenía un mensaje preparado que quería transmitir, porque sus declaraciones no reflejan lo que pasó en el partido. Yo creo que el equipo jugó mejor", comentó sobre las declaraciones del argentino.

Wayne Rooney, sobre Lisandro:



“Creo que se ha pasado un poco de la raya, y eso debería haber quedado interno.



Quiere que el club invierta más dinero, y para hacerlo probablemente ÉL SEA UNO DE LOS JUGADORES QUE SALGA POR LA PUERTA, si soy honesto.



Sus actuaciones no han… https://t.co/KZ2ZKhbIuy pic.twitter.com/ZINylNEKTZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 13, 2026

Además, criticó el rendimiento de Martínez en sus años con el Manchester United: "Los hinchas quieren escuchar a los jugadores, quieren saber que les importa lo que pasa. Así que está claro que a él le importa y que quiere que el club invierta más dinero en incorporar jugadores. Pero creo que, si hacen eso, probablemente él sea uno de los jugadores que termine saliendo del club. Porque, si somos sinceros, su rendimiento no ha sido lo suficientemente bueno".

Por último, aseguró que sus comentarios fueron injustos para sus compañeros: "También me parece que es un poco irrespetuoso con sus compañeros, porque les está faltando el respeto. Básicamente, está diciendo que el equipo no tiene el nivel suficiente".