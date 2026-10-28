Caso Marcos Rojo: tras el pedido de Flamengo, Verón estalló

El presidente de Estudiantes de La Plata brindó detalles sobre el caso del defensor.

Flamengo no se quiere dar por vencido y en Brasil todavía creen que tienen posibilidades de clasificar a la final de la Copa Libertadores, a pesar de haber quedado eliminados ante Estudiantes de La Plata por penales en el estadio Maracaná. Hay una situación de la que el elenco se agarra para llevar adelante un reclamo concreto y pedir el pase a la última instancia: la inclusión de Marcos Rojo luego de un traspaso veloz desde Racing.

Rápidamente, una vez terminada la serie y consumada la clasificación, desde el club brasileño pidieron los puntos por su presencia. Tal fue la inclusión del defensor que terminó siendo titular en el once inicial. Luego de declaraciones que generaron polémica del entrenador del Fla, Leaonardo Jardím, el presidente del Pincha habló.

"Desde un primer momento nos asesoramos para saber dónde estábamos parados y sabiendo que no queríamos tener ningún problema. Estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, que no sabemos cuándo va a ser. Lo importante es que Marcos jugó habilitado por el TAS y no corremos riesgo de no jugar la final " , dijo el máximo mandatario en radio La Red, dejando en claro que ni una decisión fue tomada al azar.

JUAN SEBASTIÁN VERÓN LLEVÓ TRANQUILIDAD A ESTUDIANTES TRAS EL RECLAMO DE FLAMENGO: "NO CORREMOS RIESGO DE NO JUGAR LA FINAL" pic.twitter.com/yOOUpxJlXC — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) October 28, 2026

Por otra parte, se refirió a la final en Montevideo, Uruguay: "Mañana va a haber un anuncio de Conmebol por las entradas, que nosotros replicaremos para decir cómo va a ser la venta, de acuerdo a lo que Conmebol nos informa. Va a haber una movida muy grande. Estamos trabajando con Buquebús".

Qué dijo sobre los cinco grandes del país

"Los cinco grandes van a seguir siendo los cinco grandes, porque son históricos y pasa en cualquier parte del mundo. Podemos ir país por país y van a seguir estando. Pero hay equipos que están haciendo cosas importantes y se pueden posicionar detrás. Vélez, Lanús, creo que nosotros también, Rosario Central viene haciendo buenas campañas. Yo no me meto en esa discusión, le quita valor a lo que construimos", contó.

En su relato, habló sobre su gestión que lleva 12 años: "Pasamos por distintos estadíos. Cuando entré al club pensaba que podía hacer canchas de sintético, terminar el UNO y salir campeón. No es así. Tuvimos que frenar las obras en un momento y había que elegir entre el estadio o lo futbolístico. Ahí hablamos con el socio. Y terminamos UNO. Después invertimos en el fútbol”.

Las declaraciones del DT de Flamengo y la respuesta de Estudiantes

La histórica clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores al vencer a Flamengo por penales en el Maracaná sigue dando que hablar, por el reclamo del club brasilero por la inclusión de Marcos Rojo en el duelo.

El defensor que llegó de Racing para esta serie no había sido habilitado por CONMEBOL para la ida en La Plata, pero finalmente el TAS (Tribunal Arbitral Supremo) falló a favor del Pincha y pudo estar presente en la revancha.

El Flamengo inició un reclamo incluso antes de la revancha, y diferentes medios de Brasil aseguran que se le podría dar la clasificación. Su entrenador, el portugués Leonardo Jardim, habló sobre la posibilidad de clasificar a la final en conferencia de prensa: "Creo que es posible, pero este asunto está bajo nuestro departamento jurídico y no me voy a extender".

Unas horas después de estas declaraciones, Juan Martín Ongay, secretario de finanzas de Estudiantes de La Plata, respondió a las palabras en un posteo en Instagram con un mensaje picante: "El año que viene la pueden jugar. Si la quiere venir a ver, lo invitamos".

Juan Martín Ongay, Secretario de Finanzas de #EDLP, sobre los dichos de Leonardo Jardim, DT de Flamengo



"El año que viene la pueden jugar. Si la quiere venir a ver, lo invitamos"



El dirigente del Pincha aprovechó un posteo sobre las declaraciones del entrenador del… pic.twitter.com/zr0G9XB0t1 — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) October 27, 2026

El comunicado de Flamengo sobre su reclamo por la inclusión de Rojo

El equipo brasilero, ante los rumores sobre un reclamo para que se le de por ganado el partido por la inclusión de Rojo, publicó un comunicado en sus redes sociales explicando la situación.

"La CONMEBOL, organizadora de la competición, que siempre ha velado con rigor por el cumplimiento de sus reglamentos y por la integridad de sus torneos, analizó la solicitud y consultó a la FIFA. La FIFA aclaró que sus normas sobre períodos de inscripción son de aplicación obligatoria también en las transferencias nacionales y no admiten excepciones más allá de las previstas en su reglamento. Con base en ello, la CONMEBOL rechazó la sustitución el 14 de octubre y mantuvo el rechazo el 15 de octubre, es decir, antes del partido de vuelta de la semifinal", comenzó explicando sobre el inicio del conflicto.

NOTA OFICIAL



O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não deu início a nenhum procedimento relativo à inscrição do atleta Marcos Rojo pelo Club Estudiantes de La Plata na CONMEBOL Libertadores 2026.



Em 9 de outubro, o Estudiantes solicitou à CONMEBOL a inclusão do atleta em… pic.twitter.com/jXksEide2u — Flamengo (@Flamengo) October 24, 2026

Sobre el fallo del TAS, Flamengo aseguró: "El 21 de octubre, el TAS autorizó provisionalmente la participación del atleta, pero denegó la solicitud del Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final. Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador".

Como el Tribunal denegó esta solicitud al Pincha, el reclamo de Flamengo podría tener como consecuencia que se revierta el resultado del partido, si las partes definen que estuvo mal incluido el defensor.

La chicana de Palmeiras a Flamengo por el caso Rojo

El técnico de Palmeiras, Abel Ferreira, habló en conferencia de prensa sobre la final de la Libertadores: “Nuestro objetivo era estar en la final y el día 28 estaremos allí. En cuanto al resto, la CONMEBOL es una organización sumamente competente”, afirmó.

Además, deslizó una chicana a Flamengo por el reclamo por Rojo: “Nosotros, Palmeiras, llegamos a la final porque ganamos en la cancha. Estudiantes ganó en la cancha”, expresó.